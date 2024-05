Frühe Tore in beiden Hälften ebnen den Weg!

Die „Zweite“ legte einen Blitzstart gegen die Steinheimer zweite Mannschaft hin. Nico Szautner wurde nach gut einer Minute von Lukas Feuchter auf der linken Seite eingesetzt und machte abgeklärt das 1:0. Er war es dann auch, der den zweiten Treffer auflegte in der 16.Minute. Torschütze diesmal Sami Civelek. Auch am dritten Treffer war Nico Szautner nicht unbeteiligt, denn er erkämpfte sich den Ball bereits in der Nähe des Sechzehners, von wo der Ball über Civelek zu Sokol Lutfiu kam. Dieser machte dann mit einem gefühlvollen Schuss ins lange Eck das 3:1, nachdem er gesehen hatte, dass der gegnerische Torwart nur das kurze Eck abdeckte. Zu erwähnen ist aber, dass der TV Steinheim dazwischen noch zum 2:1 kam nach einem schön herausgespielten Konter und Abschluss über Shabab. Wie schon in Durchgang eins erzielte man auch nach dem Pausentee gleich wieder ein sehr schnelles Tor. Diesmal dauerte es keine Minute, bis erneut Civelek von Szautner eingesetzt wurde und den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die Gegenwehr der Gäste ließ nun auch immer mehr nach und es stellten sich viele Abwehrfehler ein, wovon einen Pajtim Lutfiu zum vorläufigen 5:1 in der 54.Minute nutzte. Nach einigen Wechseln wurde das Spiel etwas zäher, vor allem auch weil die Entscheidung bereits herbeigeführt war. Dennoch machte man in den letzten 10 Minuten nochmals Druck und Felix Kaiser konnte noch seine Saisontore 30 und 31 beisteuern zum am Ende klaren Sieg.