Frühe Tore ebnen den Weg für Neuchinger Erfolg

Die zweite Mannschaft der SpVgg Neuching legte auf heimischem Platz einen Blitzstart hin und dominierte die Anfangsphase gegen den SV Walpertskirchen II deutlich. Vor rund 80 Zuschauern setzte sich die Heimmannschaft von Beginn an in der gegnerischen Hälfte fest und nutzte die ersten Chancen eiskalt.

Bereits in der 8. Minute traf Andreas Obermaier zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Valerii Tesliuk auf 2:0. Die Gäste fanden kaum ins Spiel, und nach einem weiteren Treffer durch Robert Edlfurtner in der 19. Minute schien die Begegnung früh entschieden.

Walpertskirchen II konnte erst kurz vor der Pause ein Lebenszeichen setzen. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Maximilian Büchlmann in der 38. Minute den fälligen Elfmeter sicher zum 3:1. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen in der zweiten Halbzeit gelang den Gästen kein weiterer Treffer, sodass das Spiel ohne zusätzliche Tore endete.