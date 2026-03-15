Frühe Tore ebnen Breinig den Weg

Doppeltorschütze gegen Arnoldsweiler: Breinigs Tetsuya Shiraishi (Mitte). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Nach dem verpatzten Rückrundenstart ist der SV Breinig wieder in der Spur. Dem knappen 1:0-Erfolg in der Vorwoche bei Viktoria Glesch-Paffendorf ließ der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga am Sonntag einen verdienten 4:0-Sieg gegen Abstiegskandidat Viktoria Arnoldsweiler folgen.

Ein paar Zeigerumdrehungen später zappelte der Ball dann aber im Netz der Gäste: Tetsuya Shiraishi drückte im Fünfer eine halbhohe Flanke von Niklas Mohr zum 1:0 über die Linie (11.). Wenig später war es der Vorlagengeber selbst, der nach einem katastrophalen Fehlpass der Arnoldsweiler Hintermannschaft aus rund 16 Metern wuchtig das 2:0 nachlegte (13.).

„Es war eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung – von der ersten bis zur letzten Minute“, zeigte sich Dirk Ruhrig nach dem Schlusspfiff zufrieden. Dabei musste Breinigs Coach einige Stammkräfte ersetzen. Joseph Mbuyi und Jalil Tahir fehlten jeweils gelbgesperrt, Jan Gruhn weilte im Urlaub. Dennoch übernahm der Favorit von Beginn an die Kontrolle. In der achten Minute prüfte Breinigs Zehner Leo Engels Viktorias Keeper Aiman Jahic, der per Fußabwehr parierte.

Für die Viktoria war das ein früher Nackenschlag, die allerdings in der Folge ein wenig besser in die Partie fand und in der 19. Minute ihren ersten Abschluss verzeichnete. Shogo Maruyama hätte kurze Zeit später auf 1:2 stellen können, doch Breinigs Schlussmann Fernando Nissen war zur Stelle (23.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Hausherren dann für die Vorentscheidung. Manuel Kanou leitete per Kopf den Ball weiter zu Shiraishi, der mit einem gefühlvollen Lupfer auf 3:0 erhöhte (41.). Doch während die Breiniger noch jubelten, sank Sulayman Dawodu in Höhe der Mittellinie zu Boden. Der Top-Torjäger musste wenig später aufgrund einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Die Gäste waren um Schadensbegrenzung bemüht, die Breiniger schalteten einen Gang zurück. Viktorias Yasar Brüning vergab unmittelbar nach dem Wiederanpfiff die beste Möglichkeit des Tabellenletzten in der gesamten Begegnung: Freistehend zog er den Ball links am Tor vorbei (46.). Kurz vor Schluss markierte der für Dawodu eingewechselte Shady Emara mit einem Sonntagsschuss in den Winkel den 4:0-Endstand. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten, hatten drei A-Jugendliche auf der Bank. Deshalb muss man die mannschaftliche Geschlossenheit hervorheben“, sparte Ruhrig nicht mit Lob für seine Schützlinge.

Deutlich anders gestaltete sich die Gefühlslage bei seinem Gegenüber. „Wir haben uns viel vorgenommen, aber in der ersten Halbzeit blauäugig verteidigt. Wir haben dem Gegner Räume gegeben, die wir ihm nicht geben wollten. Und dann hat Breinig halt die nötige Qualität…“, bilanzierte Stephan Langen, der darüber hinaus die mangelnde Effektivität vor dem Breiniger Gehäuse bemängelte. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat der 41-Jährige dennoch nicht aufgeben. „Wir sind weiterhin komplett davon überzeugt.“

Weitere Ergebnisse:

Helpenstein – Lich-Steinstraß 4:0: 1:0 Piatek (4.), 2:0 Allwicher (32.), 3:0 Bate (45.+1), 4:0 Mankou (48.) Bes. Vork.: Ndombele (Lich-Steinstraß) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hahn (52.). Schafhausen – Glesch-Paffendorf 1:1: 1:0 Lenzen (36.), 1:1 Hendem (40./Foulelfmeter)

Fliesteden – Verlautenheide 1:1: 0:1 Hircin (34.), 1:1 Pütz (48.) Zülpich – Uevekoven 6:2: 1:0 Püllen (7.), 2:0 Birkenheuer (13.), 3:0 Carell (17.), 3:1 Köllermeyer (28.), 4:1 Nickisch (53.), 5:1 Ohrem (69.), 5:2 Köllermeyer (74.), 6:2 Ohrem (90.)

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