Frühe Rückspiele, neue Vorzeichen

Die Tabelle ist nach drei beziehungsweise vier Partien noch eng beisammen, erste Tendenzen lassen sich aber erkennen. Gudensberg thront nach drei Siegen an der Spitze, dahinter haben sich Sand und Aufsteiger Oberes Edertal festgesetzt. Im Mittelfeld reicht dagegen schon ein Sieg, um mehrere Plätze gutzumachen. Genau diese Gelegenheit bietet sich am Mittwoch gleich mehreren Teams.
Die SG Brunslar/Wolfershausen empfängt den SC Edermünde und geht nach dem spektakulären 4:3-Erfolg bei Weidelsburg mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Alexander Gautsche hatte dort erst eine 2:0-Führung verspielt, drehte die Begegnung in der Schlussphase aber noch einmal und feierte durch Robin Krugs Treffer in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg. Edermünde reagierte seinerseits auf das 0:4 in Neukirchen mit einem effizienten 2:1 bei Domstadt Fritzlar. Beide Mannschaften stehen bei sechs beziehungsweise drei Punkten und wollen nun Konstanz in ihre bislang wechselhaften Auftritte bringen.
Beim FC Homberg ist in den ersten Wochen bereits einiges passiert. Auf die spektakuläre Aufholjagd beim 4:3 gegen Neuental/Jesberg folgte zuletzt ein deutliches 1:4 bei Wolfhagen II. Nun kommt der TSV Mengsberg an den Stellberg, der nach seinem Auftaktsieg gegen Homberg ebenfalls zweimal verloren hat. Die Mannschaft von Martin Friedrich kassierte zuletzt beim 0:5 gegen Willingen einen empfindlichen Rückschlag. Für beide Teams bietet das direkte Duell deshalb die Chance, einen unruhigen Saisonstart zumindest etwas zu stabilisieren.
Die SG Neukirchen/Röllshausen empfängt den FC Domstadt Fritzlar – und damit jenen Gegner, gegen den sie am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Seitdem blieb Neukirchen ungeschlagen, schlug Edermünde deutlich mit 4:0 und holte zuletzt spät einen Punkt bei Oberes Edertal. Besonders Luca Eckhardt ist mit fünf Saisontoren hervorragend gestartet. Fritzlar verlor nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen zuletzt zwar mit 1:2 gegen Edermünde, zeigte dabei aber über weite Strecken eine starke Leistung und ließ mehrere Chancen ungenutzt. Entsprechend offen dürfte auch das zweite Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen werden.
Nur zweieinhalb Wochen nach dem Hinspiel treffen der SC Willingen und der TSV Korbach erneut aufeinander. Diesmal besitzt der Verbandsliga-Absteiger Heimrecht und geht nach dem klaren 5:0 in Mengsberg mit deutlich mehr Rückenwind in das Waldecker Derby. Korbach verlor dagegen zuletzt knapp mit 2:3 in Altenlotheim und steht nach drei Spielen ebenfalls erst bei drei Punkten. Für beide Mannschaften, die vor der Saison zum Kreis der Aufstiegsanwärter gezählt wurden, ist das Duell deshalb eine frühe Standortbestimmung.
Mit viel Selbstvertrauen empfängt der TSV Altenlotheim die SG Oberes Edertal. Nach dem 11:1 gegen Weidelsburg setzte sich die Mannschaft von Robin Wissemann und Tim Backhaus auch im Derby gegen Korbach mit 3:2 durch und steht inzwischen bei sechs Punkten. Oberes Edertal ist dagegen noch ungeschlagen und hat mit sieben Zählern aus drei Spielen einen bemerkenswerten Start hingelegt. Zuletzt rettete Neukirchen dem Aufsteiger erst in der Nachspielzeit ein 2:2 ab – nun wartet auf die Mannschaft von Tim Arnold erneut ein Gegner, der gerade viel Selbstvertrauen mitbringt.