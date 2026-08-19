Frühe Rückspiele, neue Vorzeichen

Brunslar will den Schwung ins Derby mitnehmen

Die SG Brunslar/Wolfershausen empfängt den SC Edermünde und geht nach dem spektakulären 4:3-Erfolg bei Weidelsburg mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Alexander Gautsche hatte dort erst eine 2:0-Führung verspielt, drehte die Begegnung in der Schlussphase aber noch einmal und feierte durch Robin Krugs Treffer in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg. Edermünde reagierte seinerseits auf das 0:4 in Neukirchen mit einem effizienten 2:1 bei Domstadt Fritzlar. Beide Mannschaften stehen bei sechs beziehungsweise drei Punkten und wollen nun Konstanz in ihre bislang wechselhaften Auftritte bringen.

Homberg und Mengsberg suchen Stabilität

Heute, 18:30 Uhr FC Homberg FC Homberg TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 18:30 PUSH

Beim FC Homberg ist in den ersten Wochen bereits einiges passiert. Auf die spektakuläre Aufholjagd beim 4:3 gegen Neuental/Jesberg folgte zuletzt ein deutliches 1:4 bei Wolfhagen II. Nun kommt der TSV Mengsberg an den Stellberg, der nach seinem Auftaktsieg gegen Homberg ebenfalls zweimal verloren hat. Die Mannschaft von Martin Friedrich kassierte zuletzt beim 0:5 gegen Willingen einen empfindlichen Rückschlag. Für beide Teams bietet das direkte Duell deshalb die Chance, einen unruhigen Saisonstart zumindest etwas zu stabilisieren. Neukirchen will ungeschlagen bleiben

Die SG Neukirchen/Röllshausen empfängt den FC Domstadt Fritzlar – und damit jenen Gegner, gegen den sie am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Seitdem blieb Neukirchen ungeschlagen, schlug Edermünde deutlich mit 4:0 und holte zuletzt spät einen Punkt bei Oberes Edertal. Besonders Luca Eckhardt ist mit fünf Saisontoren hervorragend gestartet. Fritzlar verlor nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen zuletzt zwar mit 1:2 gegen Edermünde, zeigte dabei aber über weite Strecken eine starke Leistung und ließ mehrere Chancen ungenutzt. Entsprechend offen dürfte auch das zweite Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen werden.

Willingen will im Derby nachlegen

Heute, 19:00 Uhr SC Willingen SC Willingen TSV Korbach TSV Korbach 19:00 live PUSH

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Hinspiel treffen der SC Willingen und der TSV Korbach erneut aufeinander. Diesmal besitzt der Verbandsliga-Absteiger Heimrecht und geht nach dem klaren 5:0 in Mengsberg mit deutlich mehr Rückenwind in das Waldecker Derby. Korbach verlor dagegen zuletzt knapp mit 2:3 in Altenlotheim und steht nach drei Spielen ebenfalls erst bei drei Punkten. Für beide Mannschaften, die vor der Saison zum Kreis der Aufstiegsanwärter gezählt wurden, ist das Duell deshalb eine frühe Standortbestimmung.

Altenlotheim prüft den starken Aufsteiger

Heute, 19:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim SG Oberes Edertal SG Oberes Edertal 19:00 PUSH