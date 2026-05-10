Frühe Rote, Zani spielt mit 50 Jahren: Schwarzenfeld muss zittern Bezirksliga Süd, der Samstag: Personell dezimierte Gäste aus Viehhausen nehmen die Punkte mit nachhause von Florian Würthele · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Der Personalengpass veranlasste Viehhausens Trainer Armando Zani in Schwarzenfeld dazu, sich selbst einzuwechseln. – Foto: Felix Schmautz

Der 1. FC Schwarzenfeld muss in der Bezirksliga Süd weiterhin um den direkten Klassenerhalt bangen. Vor den heutigen Sonntagsspielen bleibt das Meßmann-Gefolge drei Punkte vor der Relegationszone haften. Am Samstag verpassten die Schwarz-Weißen echte Big Points. Das Heimspiel gegen den FC Viehhausen ging mit 0:2 (0:1) in die Binsen.



Knackpunkt dieser Partie war eine frühe Rote Karte an Schwarzenfelds Verteidiger Thomas Bayerl (20.). Den aus dieser Szene resultierenden Elfmeter verwandelte Alexander Kalteis zur Gästeführung. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Viehhausen durch Tim Schmidt vorentscheidend auf 0:2. Schwarzenfeld blieb in Unterzahl zwar drin im Spiel, konnte aber nicht mehr zurückschlagen. Für die Mannen von Trainer Armando Zani ist dieser Auswärtsdreier ein schöner Erfolg, waren sie doch mit dem allerletzten Aufgebot in den Landkreis Schwandorf gereist. Das führte so weit, dass sich der 50-jährige Zani noch vor der Stunden-Marke selbst einwechselte.



Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „In den ersten zehn Minuten waren wir noch ein bisschen verschlafen und nicht gut im Spiel. Anschließend sind wir immer besser geworden. Nach der Roten Karte und dem Elfmeter-Gegentor nach 20 Minuten spielte natürlich alles gegen uns. Nichtsdestotrotz waren wir zu zehnt besser als der Gegner. Kurz nach der Halbzeit bekamen wir das 0:2, was wir eigentlich verhindern wollten. Fortan war noch die ein oder andere Chance da, aber wir hätten vermutlich noch zwei Stunden spielen können und hätten kein Tor gemacht. Letztlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat gekämpft bis zum Schluss und verzeichnete einige Chancen, aber es hätte nichts sein sollen. Die 70-minütige Unterzahl tat natürlich weh. Nun müssen wir aufs nächste Spiel in Töging hoffen.“



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Derzeit gehen wir personell am Krückstock, heute waren wir mit dem letzten Aufgebot in Schwarzenfeld. Anfangs begannen wir fahrig, und auch nach dem ersten Tor konnten wir das Spiel nicht beruhigen. Erst im zweiten Durchgang konnten wir das Spiel bestimmen und das 0:2 nachlegen. Angesichts des kleinen Kaders sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden.“