Frühe Rote Karte stellt die Weichen

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat im Flutlichtspiel der Oberliga Niedersachsen eine deutliche 0:5-Niederlage gegen den SV Atlas Delmenhorst hinnehmen müssen. Eine frühe Rote Karte brachte die Gastgeber bereits nach wenigen Minuten entscheidend aus dem Konzept.

„Das Spiel vor 400 Zuschauern ist schnell erklärt: Wir hatten uns viel vorgenommen und ein gutes Gefühl“, sagte der Rehdener Trainer. „Damit war unsere Idee und unser Plan hinfällig.“ In Unterzahl zog sich Rehden zurück und verteidigte diszipliniert. Dennoch geriet die Mannschaft früh in Rückstand. Nach einem Freistoß brachte Lucas Bauer den Ball in den Strafraum, wo Tobias Fagerström am zweiten Pfosten zum 0:1 traf (12.). „Da waren wir einmal nicht wach“, so Arambasic.

Die Partie war kaum angelaufen, als sie eine entscheidende Wendung nahm. In der 6. Minute sah Javier Jiménez Paris nach einem Zweikampf die Rote Karte. „Er hat den Gegner gar nicht getroffen, aber die Karte war konsequent“, ordnete Kristian Arambasic die Szene ein.

Trotz der personellen Unterlegenheit blieb der BSV im ersten Durchgang stabil. Die Defensive arbeitete konzentriert, Daniel Banfalvi verhinderte mit mehreren Paraden weitere Gegentreffer. Offensiv blieb Rehden allerdings ohne Durchschlagskraft. Ein Distanzschuss von Niklas Bär kurz vor der Pause blieb die einzige nennenswerte Aktion. „Mit der ersten Halbzeit bin ich trotz Unterzahl sehr zufrieden“, betonte Arambasic.

Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Für den zweiten Durchgang hatte der Trainer eine klare Idee. „Wir wollten das Spiel weiter offen halten und in den letzten 20 bis 30 Minuten mit offensiven Wechseln auf den Ausgleich gehen.“

Doch dieser Plan wurde zunichtegemacht. Nach einer Umstellung verletzte sich Eric Anozie, Rehden war in dieser Phase kurzzeitig nur zu neunt. „Da hätte Eric das Spielfeld nicht verlassen dürfen, um das Spiel zu unterbrechen und einen Wechsel zu ermöglichen“, sagte Arambasic. Atlas nutzte die Situation sofort. Über die rechte Seite kam der Angriff, Lucas Bauer traf – eigentlich als Flanke gedacht – zum 0:2 (64.).

Atlas dreht auf

Mit dem zweiten Gegentor war die Partie entschieden. Nur wenige Minuten später erhöhte Nico Poplawski nach einem Konter auf 0:3 (69.). „Das hat die Köpfe komplett runtergezogen“, erklärte Arambasic.

In der Schlussphase spielte der Tabellenzweite seine Überlegenheit konsequent aus. Lucas Bauer traf erneut zum 0:4 (73.) und stellte mit seinem dritten Treffer nach Ballgewinn gegen André N’Diaye den 0:5-Endstand her (85.). „Dann war die Gegenwehr gebrochen“, fasste Arambasic zusammen. „Es wurde ein ganz bitterer Abend für uns.“

Nach zuvor sieben Spielen ohne Niederlage war es für den BSV ein deutlicher Rückschlag. Dennoch richtete der Trainer den Blick sofort wieder nach vorn: „Das Spiel ist abgehakt. Glückwunsch an Atlas – und wir konzentrieren uns jetzt auf den SV Meppen II am Mittwoch. Da wollen wir wieder punkten.“

BSV Rehden – SV Atlas Delmenhorst 0:5

BSV Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie (66. Luis-Felipe Monteiro), Henri Malik Euwi (61. Elias Beck), Julian Wolff, Bo-Börge Drath (84. Takang Anubodem), Nikita Marusenko, Beytullah Özer (81. Inwoo Choi), Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus (75. Serkan Temin), Javier Alejandro Jimenez Paris - Trainer: Kristian Arambasic

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Dylan Burke (83. Jonas Eilers), Lucas Bauer, Alejo Sanchez Romero, Ibrahim Temin (75. Timon-Julian Widiker), Josip Tomic (71. Tom Berling), Sven Lameyer, Tobias Fagerström (67. Nico Poplawski), Lamine Diop (58. Justin Dähnenkamp), Marco Stefandl - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Tobias Fagerström (14.), 0:2 Lucas Bauer (65.), 0:3 Nico Poplawski (68.), 0:4 Lucas Bauer (73.), 0:5 Lucas Bauer (85.)

Rot: Javier Alejandro Jimenez Paris (6./BSV Rehden/Tätlichkeit)