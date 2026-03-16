Frühe Rote Karte, Rückstand kurz vor der Pause – Halili trifft spät

Nach dem Seitenwechsel übernahm Meppen II trotz der personellen Unterzahl zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber investierten viel Laufarbeit und drängten auf den Ausgleich. Trainer Stammermann brachte mit mehreren Wechseln frische Kräfte, darunter Leonardo Halili, der schließlich zum entscheidenden Spieler wurde.

Bereits in der vierten Minute sah Mika Herrmann nach einem Foulspiel die Rote Karte. Die frühe Unterzahl stellte Meppen vor eine große Herausforderung, doch die Mannschaft hielt defensiv lange kompakt dagegen. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste eine ihrer Möglichkeiten: Matteo Mazzone traf in der 43. Minute zur Braunschweiger Führung.

In der 89. Minute gelang Halili der verdiente Ausgleich zum 1:1. Die Meppener belohnten sich damit für eine engagierte zweite Halbzeit, in der sie trotz Unterzahl die aktivere Mannschaft waren.

Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Wenn man mehr als 86 Minuten in Unterzahl spiele, einen Rückstand kurz vor der Pause wegstecke und anschließend das Spiel kontrolliere, könne man sehr stolz auf das Team sein. Der Punkt sei wichtig gewesen und habe viel Herzblut gezeigt.

Mit nun 30 Punkten aus 20 Spielen steht der SV Meppen II weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen und belegt aktuell Rang acht.