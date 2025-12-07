In Überzahl zu überlegen: Der SV Breinig (schwarzes Trikot) lässt zu Hause nichts anbrennen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Frühe Rote Karte leitet 6:1-Derbysieg des SV Breinig gegen Raspo Brand ein Fußball-Landesliga: Der SV Breinig gewinnt das Landesligaderby gegen Raspo Brand mit 6:1. Beide Trainer sehen die Rote Karte für Raspo-Keeper Finn Albrecht in der 14. Minute als spielentscheidenden Moment.

In einem Punkt herrschte völliger Einklang zwischen beiden Trainern. Nach dem 6:1 im Fußball-Landesligaderby zwischen dem SV Breinig und Raspo Brand sahen sowohl Breinigs Trainer Dirk Ruhrig als auch Brands Coach Daniel Formberg die 14. Minute der Partie als spielentscheidend an.

Brands Torhüter Finn Albrecht soll im Zweikampf mit einem Breiniger Angreifer den Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand berührt haben. Diese Aktion brachte dem Keeper die Rote Karte ein. Brand stellte fortan Dominik Hock ins Tor, dafür musste der Brander Kreativspieler Alan Graf weichen. Die restlichen 76 Minuten bestritt der Gast mit nur zehn Leuten. Der SV Breinig hatte in diesem Moment bereits 1:0 in Führung gelegen. Beim ersten Torschuss des SV landete der Ball (6.) bereits im Netz. Der Schütze aus 22 Metern war Manuel Kanou. Die Antwort der Brander kam sofort. Raspo nahm das Spiel in die Hand und erarbeitete sich eine Chance der Marke Hochkaräter durch Delany Arigbe, der Nils Küppers bediente. Breinigs Keeper Fernando Nissen wehrte aber reaktionsschnell ab. Brand griff weiterhin gefällig an. „Ich habe uns in dieser Phase als effektivere Mannschaft gesehen“, hielt Brands Trainer Daniel Formberg fest.

Gäste blieben offensiv Mit dem Feldverweis des Torwarts änderte sich aber das Geschehen. Nun musste der Gästekeeper Hock mehrfach das 2:0 verhindern, als er zweimal gegen den SVer Joseph Mbuyi parierte. Das 2:0 (34.) entstand nach einer Vorlage von Fabio Wynands, der den Schützen Mbuyi maßgerecht bediente. Auch mit zehn Leuten gingen die Gäste noch offensiv an die Partie. Das 1:2 resultierte aus einem direkt verwandelten Eckball (39.), den Albert Korotaev ins Netz zirkelte. „Zum Glück haben wir ja schnell zwei Tore nachgelegt“, freute sich SV-Trainer Ruhrig über den 4:1-Pausenstand, den Leo Engels (44.) nach einer Vorlage von Jalil Tahir versenkte und dem vierten Treffer durch Tetsuya Shiraishi in der Nachspielzeit zur ersten Halbzeit (45.+1). „Ich denke, zu dem Zeitpunkt war das Spiel dann auch gelaufen“, befand Ruhrig, dessen Mannschaft den zweiten Tabellenplatz festigte.