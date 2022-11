Frühe rote Karte ebnet den Weg für Schüttorf 09 Drei weitere Äpfel im Korb des FC 09 Schüttorf

Heute wollten beide Mannschaften Fußball spielen. Zu Beginn der ersten Halbzeit startete die Partie mit einem offenen Schlagabtausch. Viele Chancen auf beiden Seiten, tolle Möglichkeiten für die Torhüter, sich auszuzeichnen - was beide auch mehrmals unter Beweis gestellt haben.

Durch Helge Pollmann gelang die 1:0 Führung für 09, was die offensive Spielweise beider Mannschaften jedoch keineswegs beeinflusste.

Schüttorf spielte weiter mit hohem Pressing, was sich folglich durch ein Foulspiel an Denis Salkovic kurz vor dem 16er auszahlte. Nach Balleroberung wurde er vom gegnerischen Verteidiger klar gefoult, aus Sicht des am heuten Tages souverän agierenden Schiedsrichters vom Letzten Mann - somit Rot. Den darauffolgenden Freistoß beförderte erneut Helge Pollmann zum 2:0 Halbzeitstand ins Tor.

Nach der Halbzeit kam Bevern in den ersten 10 Minuten etwas besser ins Spiel, Schüttorf hatte Schwierigkeiten die Spielkontrolle voll aufrecht zu halten, was sich ab der 60. Spielminute wieder änderte. Schüttorf mit weiteren Möglichkeiten die Führung auszubauen. Das „erlösende“ 3:0 folgte durch den eingewechselten Richard Neesen.

Schüttorf machte weiter, Helge Pollmann machte seinen Dreierpack mit dem 4:0 komplett. Somit packen sich die Schüttorfer nach Pollmanns eigener Aussage weitere „drei Äpfel in den Korb“.

Bevern hat selbst nach dem 0:2 in Unterzahl weiter versucht Fußball zu spielen, mit Elf Mann auf beiden Seiten hätten die Zuschauer sicherlich einen noch härteren / knapperen Fight erwarten dürfen.

Wir wünschen dem sympathischen Gast aus Bevern heute Abend trotz der Niederlage viel Spaß auf dem Sportlerball.