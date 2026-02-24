Frühe Planungssicherheit an der Eichhecke

– Foto: Jan Gundlach

Der TSV Ihringshausen hat die ersten Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit getroffen: Lars Ruth, Christoph Schäfer, Phil Mucha und Justus König haben dem Kreisoberligisten ihre Zusage für eine weitere Saison an der Eichhecke gegeben. Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit.

Mit den vier Verlängerungen setzt der TSV früh ein Zeichen und kann die Kaderplanung für die neue Serie gezielt vorantreiben. Für Trainer Marcel Kahl ist die frühzeitige Bindung wichtiger Bausteine ein Plus – sie schafft Stabilität und Kontinuität in einer Phase, in der viele Mannschaften noch abwarten. Weitere Entscheidungen dürften in den nächsten Wochen folgen.