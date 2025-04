Frühe Machtdemonstration als Grundlage: Freisings Kicker gegen Fatih Ingolstadt auf der Siegerstraße

Freising – So ganz locker lassen wollen die Fußballer des SE Freising nicht in ihrer Verfolgerrolle, die sie in der Bezirksliga einnehmen – trotz personeller Schieflage. Doch das Projekt „Jugend forscht“ scheint aktuell zu klappen. Am Samstag gab’s einen am Ende zwar nicht umwerfenden, aber dennoch ungefährdeten 4:2 (3:2)-Sieg gegen Fatih Ingolstadt.