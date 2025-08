Frühe Gegentore leiten 1:3-Heimniederlage gegen SG Ochsenfeld ein

Am Sonntag traf unsere Erste Mannschaft zuhause auf die SG Ochsenfeld – ein Spiel, das bereits in den Anfangsminuten eine deutliche Richtung nahm. Die Gäste nutzten zwei frühe Fehler der Abwehr eiskalt aus und gingen nach nur fünf Minuten mit 0:2 in Führung.

Trotz des Schocks kämpfte sich der VFB zurück ins Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die Mannschaft: Spielertrainer Mike Köhler traf zum 1:2 und brachte den VfB damit wieder in Reichweite. Doch noch vor der Halbzeit fiel das dritte Tor für die Gäste, was den erneuten Zwei-Tore-Rückstand zur Pause bedeutete.