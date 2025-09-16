– Foto: Timo Babic

Frühe Gegentore kosten TSV Mühlenfeld mögliche Punkte Pohl: „Mit der Leistung im zweiten Abschnitt bin ich sehr zufrieden – leider reicht nicht nur eine"

Der TSV Mühlenfeld hat es verpasst, seine kleine Aufholjagd in der Landesliga Hannover fortzusetzen. Bei Spitzenteam SV Ramlingen-Ehlershausen unterlag die Elf von Trainer Mario Pohl am Samstag mit 1:3, lieferte dabei aber insbesondere in der zweiten Halbzeit eine couragierte Leistung ab.

Schon nach wenigen Sekunden lief der TSV einem Rückstand hinterher. Jan-Ove Edeling brachte Ramlingen in der ersten Minute in Führung und legte in der 21. Minute zum 2:0 nach. „Es war eigentlich recht knapp, wir waren dran“, analysierte Pohl nach der Partie. „Nach dem frühen Rückstand haben wir uns gefangen und bekommen das 0:2 in einer guten Phase von uns.“ Mühlenfeld zeigte sich in der Folge durchaus stabil, profitierte aber auch davon, dass Ramlingen einige Gelegenheiten liegen ließ. „Danach hatten wir etwas Glück bis zur Halbzeit, Ramlingen hat uns am Leben gelassen“, so Pohl weiter.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Mühlenfeld zunehmend die Spielkontrolle. Der verdiente Lohn war der Anschlusstreffer durch Gianluca Axler in der 57. Minute. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel im Griff und machen verdient den Anschluss“, betonte der Trainer. In dieser Phase war der TSV das aktivere Team, schnürte den Favoriten phasenweise sogar in dessen Hälfte ein. Die Schlusspointe setzte jedoch erneut Ramlingen: Ein Konter in der 82. Minute, abgeschlossen von Joker Niclas Grund, bedeutete das 3:1 und die Entscheidung. „Danach machen wir eigentlich das Spiel und bekommen zum Ende hin einen Konter“, ärgerte sich Pohl. „Letztendlich verloren, aber mit der Leistung im zweiten Abschnitt bin ich sehr zufrieden – leider reicht nicht nur eine.“