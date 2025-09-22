Frühe Gegentore besiegeln Braker Niederlage

Der SV Brake wartet weiterhin auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Landesliga Weser-Ems. Gegen den Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg unterlag der Aufsteiger am Freitagabend mit 0:2 (0:2) und musste die siebte Niederlage in Folge hinnehmen.

Zwar hatte Osama Kilany kurz vor dem Seitenwechsel eine große Gelegenheit zum Anschluss, insgesamt aber kam Brake in der ersten Hälfte kaum zur Entfaltung. Defensiv wirkte das Team anfällig, offensiv fehlte die Durchschlagskraft.

Die Gastgeber gingen mit Nervosität in die Partie. Oldenburg nutzte dies eiskalt aus und legte schon früh die Grundlage für den Auswärtserfolg. Zunächst erzielte Marcel Rassmann in der 16. Minute das 0:1, nur Augenblicke später erhöhte Tade Niehues auf 0:2. Binnen weniger Minuten war der SVB aus dem Konzept gebracht.

Viel Willen, aber kaum Durchschlagskraft

Nach dem Wiederanpfiff präsentierten sich die Braker deutlich engagierter und versuchten, mit mehr Tempo ins Spiel zu finden. Doch echte Torchancen sprangen nicht heraus. Oldenburg schaltete seinerseits spürbar zurück, konzentrierte sich auf die Defensive und brachte den Vorsprung ohne große Mühe über die Zeit.

Die Schlussphase blieb ereignisarm: Beide Trainer wechselten mehrfach, doch der Charakter des Spiels änderte sich nicht mehr. Am Ende stand eine weitere bittere Niederlage für den SV Brake.

Blick richtet sich auf das Kellerduell

Besonders wichtig wird nun das nächste Heimspiel gegen den Tabellenletzten SFN Vechta. Gegen den direkten Konkurrenten zählt für Brake nur ein Sieg, um nicht schon früh den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren.

Trainer Malte Müller blieb nach der Partie gefasst:

„Wir haben über weite Strecken ordentlich gespielt. Die zehn Minuten, in denen die Gegentore gefallen sind, haben uns das Genick gebrochen. Oldenburg hat viel Qualität, das muss man anerkennen. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Wichtig ist, dass wir im Verein jetzt Ruhe bewahren.“