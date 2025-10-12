Frühe Führung, später Ausgleich: Hofherrnweiler punktet in Heilbronn

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der VfR Heilbronn trennten sich am zehnten Spieltag der Verbandsliga Württemberg mit 1:1. Marc Wagemann und Leorant Marmullaka erzielten im Frankenstadion Heilbronn die Treffer zum am Ende für beide Seiten gerechten Remis.

Das Team des VfR Heilbronn wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Sieg vor heimischer Kulisse. Auch gegen die TSG sollte es nicht gelingen, da die Jungs von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder auswärts erneut eine starke Leistung zeigten. Bereits nach zehn Minuten gingen die Mannen aus der Weststadt mit 1:0 in Führung. Defensivspezialist Marc Wagemann köpfte unhaltbar für den VfR-Schlussmann in die Maschen.

Ein früher Gegentreffer, der die Heimelf aus dem Dämmerschlaf holte. Anschließend versuchte der VfR sein Konzept auf den Platz zu bringen, doch die TSG verteidigte geschickt. Störte den Gegner frühzeitig und ließ kaum ein strukturiertes Aufbauspiel zu. Immer wieder überspielte die TSG die VfR-Defensive und kam gefährlich vor das Tor. Der Freude der TSGler beim 0:2 war schnell vorüber, denn Marc Wagemann stand nach der Kopfballverlängerung vom Tim Seidler im Abseits. Ein weiterer Treffer sollte jedoch vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Gregor Wiederrecht nicht fallen.

VfR-Trainer Zdenko Juric wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf gleich zwei Positionen, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Bei der TSG blieb alles beim Alten. Patrick Faber vertraute seiner Startformation, die in der ersten Halbzeit einen guten Job machte. Die Hausherren erhöhten den Druck. In der 54. Minute entschied Wiederrecht auf Freistoß für den VfR. Der eingewechselte Leorant Marmullaku ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen und erzielte mit einem direktverwandelten Freistoß aus ungefähr 25 Metern das 1:1. Unnötig aus Sicht der Gäste.