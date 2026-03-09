Frühe Führung, schneller Ausgleich: Remis im Spitzenspiel Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche und Landesligaabsteiger SSC Dodesheide trennen sich nach intensivem Spiel 1:1 von Michael Eggert · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Duell zweier Tabellennachbarn aus der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga haben sich Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche und Landesligaabsteiger SSC Dodesheide mit einem 1:1 (1:1) getrennt. In einer intensiven und temporeichen Partie erspielten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere gute Möglichkeiten, sodass das Unentschieden am Ende als leistungsgerecht gelten kann.

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Bereits mit der ersten Offensivaktion brachte Lasse-Bjarne Barz die Gastgeber in Führung. Nach einer gelungenen Kombination legte Kip Knigge den Ball in den Lauf des Torjägers, der frei vor dem Tor die frühe 1:0-Führung erzielte. Für Barz war es bereits der 14. Treffer der laufenden Saison.

Lasse-Bjarne Barz traf zur frühen Führung für den Gastgeber. – Foto: Fupa

Der SSC Dodesheide zeigte sich vom frühen Rückstand jedoch wenig beeindruckt und fand zunehmend besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde gelang der Ausgleich: Nach einem Eckball von Luciano Faraci traf Partiz Lleshi zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Während Dodesheide phasenweise mehr Ballbesitz verzeichnete, hielt Bramsche kämpferisch dagegen und blieb über Konter gefährlich. Beide Teams erspielten sich weitere aussichtsreiche Möglichkeiten, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr. Dodesheides Trainer Yannick Flottmann sprach nach der Partie von einem unglücklichen Beginn: „Der Start verlief maximal unglücklich und wir liegen nach einer Minute hinten. Was ich danach gesehen habe, war eine sehr reife Mannschaftsleistung. Wir haben die Kontrolle übernommen und glichen völlig verdient aus. Die Spielkontrolle gaben wir nicht mehr her und erspielten uns eine Handvoll guter Torchancen.“