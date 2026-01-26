– Foto: Shams Amini

Frühe Führung reicht nicht zum Punktgewinn VfL Wolfsburg verliert nach starkem Beginn beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:3

Der VfL Wolfsburg hat zum Rückrundenauftakt auswärts einen Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz früher Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer am Samstagnachmittag beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:0). Ein Blitzstart durch Mohammed Amoura brachte die Wölfe zwar früh in Front, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Mainz die Kontrolle und drehte die Partie vor 30.000 Zuschauern in der Mewa-Arena verdient zu seinen Gunsten.

Umstellungen und Debüt im Kader Bauer musste im Vergleich zum Spiel gegen Heidenheim auf den gelbgesperrten Kapitän Maximilian Arnold verzichten, konnte jedoch wieder auf Dzenan Pejcinovic sowie Mattias Svanberg und Marius Müller zurückgreifen. Zudem stand Neuzugang Kento Shiogai erstmals im Spieltagskader. Insgesamt nahm der VfL-Coach vier Änderungen in der Startelf vor, unter anderem rückten Vini Souza und Denis Vavro in die Anfangsformation. Traumstart und Grabara als Rückhalt Die Wölfe legten einen perfekten Start hin. Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite bediente Sael Kumbedi den mitgelaufenen Amoura, der aus kurzer Distanz zur frühen Führung traf (3.). Mainz antwortete prompt, doch VfL-Keeper Kamil Grabara verhinderte mit einer starken Parade gegen Phillip Tietz den Ausgleich.

In der Folge erhöhte der FSV den Druck, während Wolfsburg sich zunehmend auf die Defensive konzentrierte. Grabara avancierte dabei bereits in der ersten Halbzeit zum entscheidenden Faktor. Besonders bemerkenswert war seine Parade gegen einen Foulelfmeter von Tietz (22.). Kurz vor der Pause rettete zudem Denis Vavro auf der Linie, sodass der VfL die knappe Führung in die Kabine brachte. Standards bringen die Wende Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Mainz bestimmte das Geschehen, Wolfsburg fand nur selten Entlastung. Die Defensive geriet vor allem bei ruhenden Bällen unter Druck. Nach der elften Ecke war es schließlich Tietz, der per Kopf zum Ausgleich traf (68.).