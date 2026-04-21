Frühe Führung reicht nicht: Scharmbeckstotel unterliegt Hollage

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Ein Traumstart, dann der Einbruch: Scharmbeckstotel geht früh in Führung, hat gegen die variable Offensive von Hollage am Ende jedoch klar das Nachsehen.

Der ATSV Scharmbeckstotel hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Blau-Weiss Hollage hinnehmen müssen. Dabei begann die Partie für die Gastgeberinnen durchaus vielversprechend.

Bereits in der Anfangsphase brachte eine direkt verwandelte Ecke die frühe Führung. „Das Spiel fing mit einer direkt verwandelten Ecke zum 1:0 sehr gut an“, erklärte Trainer Andreas Klug. Doch die Freude währte nur kurz: Praktisch im Gegenzug gelang Hollage der Ausgleich, ehe die Gäste wenig später sogar in Führung gingen.

Vor allem die Flexibilität des Gegners bereitete dem ATSV große Probleme. „Der Gegner hat uns durch seine ständigen Positionswechsel vor enorme Probleme gestellt“, analysierte Klug. Dennoch hielt Scharmbeckstotel zunächst dagegen und blieb im Spiel.

Nach der Pause folgte jedoch die entscheidende Phase: Nach einer eigenen Ecke lief der ATSV in einen Konter und kassierte das 1:3. „Hier hätten wir sicherlich viel cleverer verteidigen müssen“, räumte Klug ein. In der Folge brach die Defensive der Gastgeberinnen ein, innerhalb weniger Minuten erhöhte Hollage auf 1:5. „Das 1:4 und 1:5 kam dann sehr schnell danach und der Drops war mehr als gelutscht“, so der Trainer.

Trotz der deutlichen Niederlage versuchte Klug, den Blick nach vorne zu richten: „Am Sonntag hat sich vieles weniger gut angefühlt nach dem Spiel, doch wir schauen nach vorne und auf das, was gut gelaufen ist.“ Insgesamt erkannte er die Überlegenheit des Gegners an: „Der Sieg geht im Ganzen betrachtet komplett in Ordnung.“

Mit Blick auf die verbleibenden Spiele zeigte sich der Trainer dennoch kämpferisch: „Die Spiele werden weniger, doch alles ist noch möglich. Das ist es, was sich gut anfühlt.“