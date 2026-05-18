Frühe Führung reicht nicht: Oberglatt nur mit Remis

In einer intensiven und torreichen Partie trennten sich der FC Oberglatt 1 und der FC Regensdorf 3 mit einem 4:4-Unentschieden. Der Start verlief optimal für unser Team: Bereits in der 1. Minute brachte Sacha Eiholzer uns früh in Führung. Nur wenig später erhöhte Fabian Lüthi auf 2:0 und sorgte damit für einen perfekten Auftakt.

Nach rund 15 Minuten passten wir uns jedoch zunehmend dem Spiel des Gegners an. Statt unser gewohntes Kombinationsspiel durchzuziehen, spielten wir oft lange Bälle und entfernten uns damit von unseren eigentlichen Spielprinzipien. Dadurch verlor die Mannschaft etwas den Zugriff auf das Spiel und Regensdorf kam besser in die Partie. Noch vor der Pause gelang dem Gegner der Anschlusstreffer sowie kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich zum 2:2.