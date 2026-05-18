Frühe Führung reicht nicht: Oberglatt nur mit Remis

In einer intensiven und torreichen Partie trennten sich der FC Oberglatt 1 und der FC Regensdorf 3 mit einem 4:4-Unentschieden. Der Start verlief optimal für unser Team: Bereits in der 1. Minute brachte Sacha Eiholzer uns früh in Führung. Nur wenig später erhöhte Fabian Lüthi auf 2:0 und sorgte damit für einen perfekten Auftakt.
Nach rund 15 Minuten passten wir uns jedoch zunehmend dem Spiel des Gegners an. Statt unser gewohntes Kombinationsspiel durchzuziehen, spielten wir oft lange Bälle und entfernten uns damit von unseren eigentlichen Spielprinzipien. Dadurch verlor die Mannschaft etwas den Zugriff auf das Spiel und Regensdorf kam besser in die Partie. Noch vor der Pause gelang dem Gegner der Anschlusstreffer sowie kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich zum 2:2.
Auch defensiv hatten wir phasenweise Schwierigkeiten. Oft standen wir zu weit weg vom Gegner und gewährten Regensdorf zu viel Raum, was sie immer wieder gefährlich ausnutzten.
Nach der Pause brachte uns Fabian Lüthi mit seinem zweiten Treffer erneut in Führung. Regensdorf konnte danach durch einen Foulpenalty zum 3:3 ausgleichen und später sogar zwischenzeitlich mit 4:3 in Führung gehen. Trotz des Rückstands gelang uns am Ende noch der Treffer zum 4:4-Ausgleich.
Offensiv erspielte sich die Mannschaft zahlreiche klare Torchancen. Mit mehr Konsequenz im Abschluss wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Insgesamt war jedoch nicht die gleiche Qualität und der gleiche Kampfgeist vorhanden, wie wir es aus den vergangenen Spielen gewohnt waren. Das Spiel hat aufgezeigt, dass wir wieder konsequenter an unseren Prinzipien festhalten und defensiv kompakter auftreten müssen.
Textverfasser: Antonio De Luca