Frühe Führung reicht nicht: Freibergs Pokaltraum endet auf der Waldau

Guter Beginn mit Führung Freiberg startete ordentlich in die Partie und setzte früh erste Akzente. Nach einer guten Kopfballchance von Minos Gouras fiel in der 17. Minute das 1:0: Nach einem Foul von Borac an Gouras verwandelte Gal Grobelnik den fälligen Strafstoß sicher. Auch in der Folge hatte der SGV zunächst Vorteile, kam zu weiteren Standards und übernahm phasenweise die Spielkontrolle. In dieser Phase wirkte Freiberg dem zweiten Treffer näher als dem Ausgleich.

Der Ausgleich vor der Pause

Die Kickers fanden jedoch mit zunehmender Spielzeit besser in die Begegnung. In der 32. Minute nutzten sie ihre erste wirklich klare Möglichkeit zum 1:1: Nach einem Abpraller kam Melkamu Frauendorf im Strafraum zum Abschluss und schob in die lange Ecke ein. Freiberg blieb zwar bis zur Pause gefährlich, unter anderem mit Chancen nach Ecken und einer Latte-Szene, doch der Ertrag blieb aus. So ging es mit einem Remis in die Kabinen, obwohl die Vorteile zuvor eher auf Seiten der Gäste gelegen hatten.

Wende nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel offener und intensiver. Freiberg versuchte, wieder mehr Druck aufzubauen, kam durch Marco Kehl-Gómez und Julian Kudala zu Abschlüssen, während die Kickers ihrerseits mehrfach gefährlich wurden. In der 66. Minute fiel dann die Wende: Per Lockl kam im Strafraum an den Ball und traf unhaltbar zum 2:1. Freiberg reagierte mit Wechseln und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, ohne sich entscheidend durchzusetzen.