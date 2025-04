Frühe Führung reicht nicht aus: Wettelsheim verpasst den Heimsieg

Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen in der zwölften Minute durch Benedikt Auernhammer in Führung, der einen Steckpass von Dürnberger nach Pfostentreffer im zweiten Versuch verwertete. Auch danach dominierte der SVW das Spiel, scheiterte aber mehrfach an Keeper Böhm oder dem Aluminium. Kalbensteinberg/Obererlbach fand erst nach rund 30 Minuten besser in die Partie, hatte vor der Pause durch Frank und Böckler zwei gute Chancen, die aber an Schlussmann Gabsa und Lehmeyer auf der Linie scheiterten.

Nach dem Seitenwechsel blieb Wettelsheim zunächst spielbestimmend, ehe ein langer Freistoß von Mario Paul in der 60. Minute zum überraschenden Ausgleich führte. In der Schlussphase drängte die Heimelf auf den Sieg, blieb aber glücklos – erneut war es Auernhammer, der im Abseits stand, als er den abprallenden Ball einschob. So blieb es beim Remis, mit dem vor allem der SVW haderte.