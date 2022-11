„Frühe Führung hat uns nicht gutgetan“ – Pipinsried-Trainer Lushi analysiert 1:1 gegen Hankofen Regionalliga Bayern

Bereits in der 2. Minute war Pipinsried in Führung gegangen, Ricter hatte keine Probleme, die tolle Vorarbeit von Pudic zu veredeln. Nach knapp 20 Minuten hätte Ricter dann das 2:0 machen müssen, aber er schoss den Ball freistehend dem Hankofener Keeper Sebastian Maier an die Hüfte. Der FC Pipinsrieder musste auf die erkrankten Alex Langen, Simon Rauscheder und Daniel Jelisic verzichten, er bestimmte trotzdem die ersten 20 Minuten. „Die frühe Führung hat uns nicht gutgetan. Dann noch die vergebene Chance in der 20. Minute. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen der Jungs vorgegangen ist“, sagte Lushi, der mit den restlichen 74 Minuten überhaupt nicht einverstanden war.

Beim Match in Hankofen drehte sich zumindest die Glücksspirale zugunsten des FCP, denn speziell in der zweiten Halbzeit verballerte der Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten. Zudem hatte FCP-Schlussmann Felix Thiel einen Sahne-Tag erwischt.Aber auch Marin Pudic darf ich als einer der Garanten des Punktgewinns fühlen, denn zunächst sorgte er mit einem tollen Pass dafür, dass Nickoy Ricter zur 1:0-Führung einschoss. In der 94. Minute schlug der dann den Ball von der Torlinie, SpVgg-Akteur Tobias Lermer hatte den Ball Richtung Pipinsrieder Tor geköpft.

Klar ist mittlerweile, dass Ati Lushi nach der Winterpause nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Nach der Partie sagte Ati Lushi der Heimatzeitung, „dass der Aufwand einfach zu groß ist. Mit zwei kleinen Kindern und einem Job, wo ich bis 17 Uhr sein muss – das geht auf die Dauer einfach nicht. Ich habe gerne gemacht.“ Damit ist klar, dass der Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland den achten Cheftrainer in zwei Jahren braucht.Ob die beiden Co-Trainer Herbert Paul und Enver Maltas weiter zur Verfügung stehen, ist offen. Hier wird ebenfalls zeitnah eine Entscheidung fallen. Lushi, Paul und Maltas stiegen erst am 7. November als Trainer ein. Allerdings wurde schon kommuniziert, dass das Engagement erst mal nur bis zur Winterpause gehen werde.

Pipinsried – Mit viel Glück hat der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried bei der SpVgg Hankofen-Hailing ein 1:1-Unentschieden geholt. So richtig nutzt der Punktgewinn nicht, der FCP bleibt weiterhin auf dem vorletzten Platz in der Tabelle.

Nach 30 Spielminuten lohnte sich ein Blick auf die Blitztabelle der Regionalliga Bayern. Von Platz elf (Schweinfurt) bis Rang 19, und damit dem vorletzten Platz (Pipinsried), lagen nur vier Punkte. Dies sollte sich ändern. Hankofen-Hailing, lautstark angefeuert, bekam mehr und mehr Oberwasser. Nach 34 Minuten war die Pipinsrieder Abwehr, wie einmal mehr in dieser Saison, unsortiert, Andreas Wagner hatte aus sieben Metern kein Problem, den Ball nach einer Flanke von Jonas Blümel zum 1:1 einzuschießen.Der zweite Spielabschnitt zeigte engagierte Gastgeber mit nun deutlich mehr Ballbesitz. Ein Schuss von Andreas Wagner, den FCP-Keeper Felix Thiel mit einer tollen Parade über die Latte lenkte, brachte einen Eckball ein, den im Anschluss Andreas Wagner per Kopf an den Pfosten setzte.

FC Pipinsried in Unterzahl: Halit Yilmaz sieht rot

In der 70. Minute sah der Pipinsrieder Halit Yilmaz für ein Foul Rot. Eine sicherlich harte Entscheidung von Schiedsrichter Kenny Abieba, aber durchaus vertretbar. In der Folge verstärkte Hankofen-Hailing die Bemühungen, die 2:1-Führung herauszuschießen. Vier Minuten vor dem Ende rettete Benedikt Lobenhofer nach einem Schuss von Brian Wagner auf der Linie, und in der vierten Minute der Nachspielzeit kam noch die Rettungstat von Marin Pudic. Aufgrund der Vielzahl an Torchancen der Gastgeber war der Punktgewinn für den FC Pipinsried glücklich.

Nach den letzten beiden unglücklichen Niederlagen gegen Würzburg und Aubstadt fuhren die Pipinsrieder, zumindest aus ihrer Sicht, einmal einen schmutzigen Punktgewinn ein. „Zum Schluss müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein, auch wenn es uns eigentlich nicht viel bringt“, sagte Lushi. Am kommenden Samstag steht das Match gegen den 1. FC Nürnberg U23 auf dem Programm. Die Franken verloren ihr Spiel beim TSV Rain mit 1:2. Die Pipinsrieder sind mit dem Remis seit fünf Spieltagen ohne Sieg, der mögliche Schub durch die Trainerwechsel am Anfang des Monats ist im Nirgendwo verpufft. Der FC Pipinsried kommt in den vergangenen zwölf Spielen auf einen Sieg und zwei Unentschieden.