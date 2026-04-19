Frühe Führung für Kronshagen – Kropp antwortet vor der Pause

Die Gäste aus Kronshagen erwischten den besseren Start. Nach einer schnellen Kombination über die Außen brachte Roman-Alexander Reikat sein Team früh in Führung (13.). Coskun Yamak hatte seine Mannschaft auf ein tief stehendes, kompakt verteidigendes Spiel eingestellt, das vor allem auf schnelles Umschalten ausgelegt war.
Kropp hatte zwar mehr Ballbesitz, tat sich aber lange schwer. Erst kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Thies Flemming Bütow per Kopf zur Stelle (43.). Kropps Trainer Julian Schröder sprach später davon, dass dieser Treffer „psychologisch extrem wichtig“ gewesen sei.
Nach dem Seitenwechsel ging Kropp zunächst in Führung. Niclas Krause erzielte in der 72. Minute das 2:1. Doch die Freude hielt nur kurz.
Nur zwei Minuten später reagierte Kronshagen eiskalt: Peeke Schmitz stellte auf 2:2 (74.) und nutzte eine kurze Unordnung in der Kropp-Defensive konsequent aus.
Kropps Trainer Julian Schröder kritisierte nach dem Spiel vor allem diese Phase: Seine Mannschaft habe es versäumt, die Führung zu kontrollieren und sei zu schnell wieder bestraft worden.
Coskun Yamak sah seine Mannschaft insgesamt stabil im Spiel. Kronshagen habe bewusst auf Umschaltmomente gesetzt und sei gut in die Partie gestartet. Besonders hob er die Reaktion nach dem Rückstand hervor: Sein Team habe den Kopf nicht hängen lassen und sich den Ausgleich schnell zurückgeholt.
Zudem betonte Yamak, dass der Punkt am Ende „in Ordnung“ gehe und für Kronshagen im Kampf um den Klassenerhalt wichtig sein könne.
Am Ende steht ein leistungsgerechtes 2:2 zwischen TSV Kropp und TSV Kronshagen. Beide Teams zeigten Moral, hatten ihre starken Phasen – aber auch klare Schwächen in der Defensive.
Für Kronshagen ist es ein wertvoller Punkt im Kampf um den Ligaverbleib, während Kropp weiter auf der Stelle tritt. Ein Spiel, das zeigte: Zwischen beiden Mannschaften ist kaum ein Unterschied – und genau das macht diese Duelle so eng und unberechenbar.
Stimmen zum SpielCoskun Yamak (Trainer TSV Kronshagen)
Julian Schröder (Trainer TSV Kropp)
TSV Kropp: Rangnick – Lamp, Brand, Thomsen (85. Trieloff), Weinert – Berg, Bütow, Hentsch (70. Popvici), Cedric Flor – Kuhn (65. wasielewski), Krause (75. Jaafari).
Trainer: Julian Schröder.
TSV Kronshagen: Möller – Wethgrube, Hencke, Kallenbach, Wallenstein – Jasari (75. Ruge), Möller, Sylla (90.+2 Klaus), Hamze (65. Siebenhüner), Schmitz (78. Maaß) – Reikat (46. Andres).
Trainer: Coskun Yamak.
SR: Lukas Klingelhöfer (Roter Stern Lübeck).
Ass.: Mohamad Hasan, Omid Jamshidi.
Z: 70.
Tore: 0:1 Roman Reikat (13.), 1:1 Thies Bütow (43.), 2:1 Niclas Krause (72.), 2:2 Peeke Schmitz (74.).