Frühe Führung ebnet TSV Venne den Weg zum Sieg Effizienz entscheidet ausgeglichene Partie von Michael Eggert · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

TSV setzt sich beim SV Bad Laer mit 2:0 durch – Gastgeber bleibt in der Ergebniskrise. Der TSV Venne hat in der Bezirksliga einen verdienten Auswärtssieg beim SV Bad Laer eingefahren und damit seine Position in der oberen Tabellenregion gefestigt. Die Gastgeber hingegen warten weiterhin auf ein Erfolgserlebnis und können ihre Schwächephase nicht beenden.

Die Partie begann denkbar ungünstig für den SV Bad Laer: Bereits mit der ersten Angriffsaktion gingen die Gäste durch Dimitri Breinert in Führung. Das frühe Tor spielte dem TSV Venne in die Karten, der in der Folge kontrolliert agierte und nur wenig Risiko einging. Bad Laer zeigte sich davon jedoch nicht nachhaltig beeindruckt, arbeitete sich zunehmend ins Spiel und kam zu eigenen Möglichkeiten. Bis zur Pause blieb es dennoch bei der knappen Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Während Bad Laer weiterhin um den Ausgleich bemüht war, verteidigte Venne konzentriert und ließ nur wenig zu. In der Schlussphase sorgte schließlich Addy-Waku Menga mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

TSV-Trainer Jan Niehaus zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Ergebnis, sah jedoch auch Verbesserungspotenzial: „Durch das frühe Tor sind wir sehr gut in die Partie gekommen. Dennoch ist es uns nicht gelungen, das Spiel zu beruhigen, was auch an den vielen Fehlpässen im Spielaufbau auf beiden Seiten lag. Zur Halbzeit hätte es durchaus unentschieden stehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich weniger zugelassen und hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Umso erfreulicher ist es, dass wir am Ende zu Null gespielt haben, in einer insgesamt sehr fairen Bezirksligapartie.“ Auch Bad Laers Trainer Michael Mentrup bewertete die Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage positiv: „Nach dem Nackenschlag zum Start des Spiels sind wir immer besser ins Spiel gekommen und waren mindestens gleichwertig. Unsere Spielanteile konnten wir in ein deutliches Chancenplus umwandeln, aber leider nicht nutzen. Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe mit wenig gefährlichen Szenen. Venne konnte sich in den letzten zehn Minuten noch Chancen herausspielen und so auf 2:0 stellen. Aus meiner Sicht ein gutes Spiel von uns, dennoch Glückwunsch an Venne.“