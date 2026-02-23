Frühe Führung ebnet den Weg

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Stelingen ist erfolgreich in die Restrunde gestartet. Bei den Sportfreunden Anderten setzte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic mit 3:1 durch und untermauerte damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga 2 Hannover.

Bereits in der 12. Minute gingen die Gäste in Führung. Über die rechte Seite wurde Richard Leimann freigespielt, legte quer in den Strafraum, wo Lukas Brinkmann zum 1:0 vollendete. Stelingen blieb spielbestimmend und erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Per Stetzkowski setzte sich auf der linken Seite durch, passte in die Mitte, Dennis Zabel traf aus zentraler Position.

„Es war das erwartet schwierige Spiel nach einer durchwachsenen Vorbereitung aufgrund der Witterungsbedingungen“, sagte Bajrovic. „Trotzdem sind wir von Beginn an sehr seriös aufgetreten und haben in der ersten halben Stunde ein richtig gutes Spiel gemacht.“

„Auf dem Kunstrasen haben wir uns schnell zurechtgefunden und sofort die Spielkontrolle übernommen“, erklärte Bajrovic.

Fehder trifft spektakulär zur Entscheidung

Nach rund 30 Minuten kam Anderten besser ins Spiel, ohne sich jedoch klare Chancen zu erarbeiten. „Wir lassen sehr wenig zu und gehen verdient mit 2:0 in die Pause“, so Bajrovic. Nach dem Seitenwechsel wollte Stelingen kompakter stehen und über Umschaltmomente das dritte Tor nachlegen.

Hier sah der Trainer den einzigen Kritikpunkt: „Die Umschaltsituationen zum möglichen 3:0 haben wir etwas fahrlässig liegen lassen.“

In der 85. Minute verkürzte Niclas Andräe auf 1:2. Bajrovic: „Ein Treffer, den wir deutlich besser verteidigen müssen.“ Die Antwort folgte jedoch prompt. Nur zwei Minuten später erzielte Justin Fehder das 3:1. „Ein Treffer mit Tor-des-Monats-Charakter“, beschrieb Bajrovic die Szene. „Kurz hinter der Mittellinie nimmt er den Ball volley, überlupft den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper und trifft spektakulär.“

Damit war die Partie entschieden. „Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, gerade mit Blick darauf, dass wir in der Vorbereitung kaum Testspiele absolvieren konnten“, resümierte Bajrovic. „Wir haben die drei Punkte geholt, die wir wollten, und richten den Fokus nun auf 74 am kommenden Wochenende zu Hause.“ Mit nun 35 Punkten bleibt der TSV Stelingen auf Rang drei und hält Anschluss an die oberen Plätze.

Sportfreunde Anderten – TSV Stelingen 1:3

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Domenic Bennet Hussel, Lenn Warneke, Mack Henriksson, Niclas Andräe, Joe Ong, Robert Fech (14. Francesco Grundmann), Niclas-Sebastian Spilner (66. Niklas Barfigo), Julian Weigold (66. Torsten Schernikau), Jan Kloßek (73. Lennart Ptock) - Trainer: Tobias Faust

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Justin Fehder, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (78. Felix Gläser), Andre Vogelsang (68. Jannis Bovenschen), Per Stetzkowski, Jannik Klemm (62. Dustin Quast), Lukas Brinkmann, Elias Göhr (57. Kevin Wittbold), Dennis Zabel (68. Justin Fehder) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Benedikt Junge

Tore: 0:1 Lukas Brinkmann (12.), 0:2 Dennis Zabel (20.), 1:2 Niclas Andräe (85.), 1:3 Justin Fehder (87.)