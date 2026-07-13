Frühe Form bestätigt: VfV lässt Lupo keine Chance

Der VfV Borussia 06 Hildesheim setzt in der Saisonvorbereitung seine überzeugenden Auftritte fort. Nach dem 6:0 gegen den MTV Wolfenbüttel gewann die Mannschaft von Ridha Kitar auch den Vergleich mit Lupo Martini Wolfsburg deutlich mit 5:1 und unterstrich damit ihre gute Frühform.
Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat den nächsten erfolgreichen Test absolviert. Im Rahmen des Kehrwieder-Cups beim SV Bavenstedt setzte sich die Domstadtelf mit 5:1 gegen den langjährigen Oberliga-Rivalen Lupo Martini Wolfsburg durch. Obwohl die Wolfsburger nach ihrem Abstieg künftig in der Landesliga antreten, fiel der Erfolg der Hildesheimer in dieser Deutlichkeit bemerkenswert aus.
Bereits zum dritten Mal in der Vorbereitung hinterließ die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar einen gefestigten Eindruck. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen den MTV Wolfenbüttel bestätigte der VfV seine spielerische Entwicklung und ließ dem Gegner über weite Strecken nur wenige Möglichkeiten.
Vor allem in der ersten Halbzeit prägten mehrere junge Spieler das Offensivspiel der Hildesheimer. Chima Uloona und Benjamin Mommertz sorgten mit ihrer Spielfreude immer wieder für Gefahr. Uloona belohnte seinen engagierten Auftritt mit dem Führungstreffer zum 1:0.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Louis Malina die Rolle des Vollstreckers. Der Stürmer erzielte zwei weitere Treffer und baute den Vorsprung entscheidend aus. Yusuf Akdas und Neuzugang Elias Beck steuerten die weiteren Tore zum ungefährdeten 5:1-Erfolg bei. Beck überzeugte dabei im Zusammenspiel mit Mick Gudra durch ein hohes Tempo und viel Dynamik im Mittelfeld.
Auch Neuzugang Justus Repschläger sammelte seine ersten Einsatzminuten im Trikot des VfV. Der Torhüter feierte bei seinem Debüt einen gelungenen Einstand.
Einen Wermutstropfen gab es dennoch. Innenverteidiger Klaas Gatermann musste die Partie verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Wie schwer die Blessur wiegt, bleibt zunächst abzuwarten.
Direkt nach dem Schlusspfiff machte sich die Mannschaft auf den Weg ins Trainingslager nach Wildemann im Harz. Dort soll in den kommenden Tagen neben den sportlichen Inhalten vor allem der Teamgeist weiter gestärkt werden.
Bereits am Mittwoch steht für den VfV die nächste Bewährungsprobe an. Im Friedrich-Ebert-Stadion empfängt die Mannschaft den Landesligisten Germania Bleckenstedt und will ihre bislang überzeugende Vorbereitung weiter fortsetzen.