Frühe Form bestätigt: VfV lässt Lupo keine Chance Die Hildesheimer gewinnen auch ihr drittes Testspiel souverän von red · Heute, 14:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Der VfV Borussia 06 Hildesheim setzt in der Saisonvorbereitung seine überzeugenden Auftritte fort. Nach dem 6:0 gegen den MTV Wolfenbüttel gewann die Mannschaft von Ridha Kitar auch den Vergleich mit Lupo Martini Wolfsburg deutlich mit 5:1 und unterstrich damit ihre gute Frühform.

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat den nächsten erfolgreichen Test absolviert. Im Rahmen des Kehrwieder-Cups beim SV Bavenstedt setzte sich die Domstadtelf mit 5:1 gegen den langjährigen Oberliga-Rivalen Lupo Martini Wolfsburg durch. Obwohl die Wolfsburger nach ihrem Abstieg künftig in der Landesliga antreten, fiel der Erfolg der Hildesheimer in dieser Deutlichkeit bemerkenswert aus. Bereits zum dritten Mal in der Vorbereitung hinterließ die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar einen gefestigten Eindruck. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen den MTV Wolfenbüttel bestätigte der VfV seine spielerische Entwicklung und ließ dem Gegner über weite Strecken nur wenige Möglichkeiten.

Nachwuchs setzt Akzente, Malina trifft doppelt Vor allem in der ersten Halbzeit prägten mehrere junge Spieler das Offensivspiel der Hildesheimer. Chima Uloona und Benjamin Mommertz sorgten mit ihrer Spielfreude immer wieder für Gefahr. Uloona belohnte seinen engagierten Auftritt mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel übernahm Louis Malina die Rolle des Vollstreckers. Der Stürmer erzielte zwei weitere Treffer und baute den Vorsprung entscheidend aus. Yusuf Akdas und Neuzugang Elias Beck steuerten die weiteren Tore zum ungefährdeten 5:1-Erfolg bei. Beck überzeugte dabei im Zusammenspiel mit Mick Gudra durch ein hohes Tempo und viel Dynamik im Mittelfeld.