Frühe Euphorie bei Wormatia Worms

Worms. 4:1 beim Vorjahressechsten, 4:0 gegen den Vizemeister. Der Saisonstart des VfR Wormatia Worms hätte kaum besser laufen können. Dass sich zusätzlich auf der Stehtribüne eine neue junge Truppe in der Anhängerschaft formiert, die sich künftig als Nachfolger der im Vorjahr zurückgetretenen Ultra-Gruppierung „Supporters Worms 1997” positionieren könnte, passt zum Gesamtbild, dass der VfR Wormatia Worms aktuell abgibt.
Es läuft in der Oberliga, die Stimmung im Umfeld hat sich gedreht und ist wieder bestens, und auch die Zweitvertretung in der Landesliga ist makellos in die neue Spielzeit gestartet (ebenfalls zwei Spiele, zwei Siege). Zu wichtig nehmen die Wormatia-Verantwortlichen den Saisonstart aber nicht. Sie wissen, dass der Fußball schnelllebig ist - in Worms ganz besonders. Ein guter Saisonstart bedeutet ebenso wenig eine erfolgreiche Spielzeit wie ein 4:0-Kantersieg gegen das Topteam aus Pirmasens. Und doch weisen mehrere Faktoren darauf hin, dass die schöne Momentaufnahme mehr sein könnte als ein kurzes Strohfeuer.
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Auch in der vergangenen Saison waren die Wormaten in den ersten Saisonwochen erfolgreich. Erst das bittere Pokalaus gegen ebenjenen FK Pirmasens leitete eine monatelange Pleitenserie ein und stürzte die Wormser folgerichtig ins Mittelmaß. Die größte Diskrepanz zwischen der Wormatia und den Top-Zwei der Liga (1. FC Kaiserslautern und FKP): die Gegentore. 60 Tore bejubelten die VfR-Gegner in den Spielen gegen die Wormser, der FCK (38) und der FKP (41) kassierten weit weniger.
Im Sommer rüsteten die Sommer diesen Mannschaftsteil also auf. Sieben Spieler kamen hinzu. Raphael Akoto, Nathan Büker und Rückkehrer Altin Vrella geben der Zentrale Halt. Aziz Alagi und Mendim Crnaveri haben ein spannendes Profil und von den zuletzt verletzten Emre Sah und Ufuk Kömesögütlü verspricht sich Neu-Trainer Artur Lemm ebenfalls viel. Im Tor präsentiert sich Rückkehrer Nummer zwei, Luca Pedretti, sofort in glänzender Verfassung. Sprich: Der hintere Mannschaftsteil wurde im Vergleich zur Vorsaison enorm aufgewertet.
Es passt innerhalb des Teams. Die Stimmung war, was man aus dem Kreis der Mannschaft hört, von Anfang an gut. Dafür sorgt auch eine klare Rollenverteilung. Die Kapitäne Tom Fladung und Raphael Akoto sind sportlich unumstritten und als Typen anerkannte Führungspersönlichkeiten. Gleiches gilt für den emotionalen Leader auf dem Platz, Laurenz Graf, und den stillen Mert Özkaya, der dafür sportlich vorangeht und die Mannschaft auf dem Platz führt.
Dass der ehemalige Kapitän Altin Vrella nach seiner Rückkehr nicht im Mannschaftsrat sitzt und sich erst mal hinten anstellt, spricht für ihn, aber besonders dafür, dass alle Spieler im Kader ihre „Rolle“ annehmen. Positiv dabei: Wie die Wormser Ersatzbank gegen Pirmasens die Tore bejubelte, blieb auch ihren Fans auf der Tribüne nicht unbemerkt.
Neben zu vielen Gegentoren fehlte dem letztjährigen VfR-Kader definitiv ein verlässlicher Goalgetter. In den ersten zwei Saisonspielen überragte erneut Spielmacher Mert Özkaya (fünf Torbeteiligungen) als Topscorer. Aber: Auch seine Angriffskollegen überzeugten auf Anhieb. Neuzugang Belel Meslem ist gesetzt, traf in Koblenz und fiel gegen Pirmasens aus.
Ersetzt wurde er in der Spitze von Allrounder Laurenz Graf, mit seiner Spielweise immer ein Mehrwert im Wormatia-Spiel, der nach 67 Minten dem wiedergenesenen Issac Okwubor wich. Der Joker stach, erzielte einen Doppelpack und sammelte tags drauf in der Landesliga (wieder zwei Tore) weiteres Selbstvertrauen. Auch Linksaußen Nico Jäger steht schon bei zwei Saisontoren.
Ein laufintensives Spielsystem, Manndeckung gegen den Ball, vertikales Passspiel, frühe Ballgewinne durch hohes Anlaufen – die Fußball-Idee von Trainer Artur Lemm ist schön anzusehen und fordernd sowie anstrengend für die Spieler zugleich. Vom Wormatia-Auftritt gegen den FKP waren die heimischen Fans begeistert. Schon nach dem Pausenpfiff gab es von den Rängen in der EWR-Arena lautstarken Applaus. In Halbzeit zwei gar Standing Ovations. „Das pusht uns total”, sagte Nico Jäger und erklärte: „Dass hier was schlummert, wissen wir ja alle.”
Beim SV Elversberg II und im Verbandspokal bei Schott Mainz möchten die Wormaten ihren optimalen Saisonstart fortsetzen. Beim Drittrundenduell in Mainz steht schon früh ein Saisonziel auf dem Spiel. Trainer Artur Lemm blieb bei aller Freude über den gelungenen Saisonstart nach dem FKP-Spiel pragmatisch gestimmt: „Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir hart arbeiten und wir auf das achten, was wir miteinander besprechen.“