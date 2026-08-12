Frühe Euphorie bei Wormatia Worms Schon im ersten Oberliga-Heimspiel der Saison begeistern die VfR-Spieler ihre Fans von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Gute Laune beim Gang in die Kabine gegen Pirmasens: Die VfRler Altin Vrella, Mert Özkaya, Justin Barry und Laurenz Graf (v.l.n.r.) freuen sich über den positiven Saisonstart. Foto: Dirigo/pakalski-press

Worms. 4:1 beim Vorjahressechsten, 4:0 gegen den Vizemeister. Der Saisonstart des VfR Wormatia Worms hätte kaum besser laufen können. Dass sich zusätzlich auf der Stehtribüne eine neue junge Truppe in der Anhängerschaft formiert, die sich künftig als Nachfolger der im Vorjahr zurückgetretenen Ultra-Gruppierung „Supporters Worms 1997” positionieren könnte, passt zum Gesamtbild, dass der VfR Wormatia Worms aktuell abgibt. Es läuft in der Oberliga, die Stimmung im Umfeld hat sich gedreht und ist wieder bestens, und auch die Zweitvertretung in der Landesliga ist makellos in die neue Spielzeit gestartet (ebenfalls zwei Spiele, zwei Siege). Zu wichtig nehmen die Wormatia-Verantwortlichen den Saisonstart aber nicht. Sie wissen, dass der Fußball schnelllebig ist - in Worms ganz besonders. Ein guter Saisonstart bedeutet ebenso wenig eine erfolgreiche Spielzeit wie ein 4:0-Kantersieg gegen das Topteam aus Pirmasens. Und doch weisen mehrere Faktoren darauf hin, dass die schöne Momentaufnahme mehr sein könnte als ein kurzes Strohfeuer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Defensive Auch in der vergangenen Saison waren die Wormaten in den ersten Saisonwochen erfolgreich. Erst das bittere Pokalaus gegen ebenjenen FK Pirmasens leitete eine monatelange Pleitenserie ein und stürzte die Wormser folgerichtig ins Mittelmaß. Die größte Diskrepanz zwischen der Wormatia und den Top-Zwei der Liga (1. FC Kaiserslautern und FKP): die Gegentore. 60 Tore bejubelten die VfR-Gegner in den Spielen gegen die Wormser, der FCK (38) und der FKP (41) kassierten weit weniger.

Im Sommer rüsteten die Sommer diesen Mannschaftsteil also auf. Sieben Spieler kamen hinzu. Raphael Akoto, Nathan Büker und Rückkehrer Altin Vrella geben der Zentrale Halt. Aziz Alagi und Mendim Crnaveri haben ein spannendes Profil und von den zuletzt verletzten Emre Sah und Ufuk Kömesögütlü verspricht sich Neu-Trainer Artur Lemm ebenfalls viel. Im Tor präsentiert sich Rückkehrer Nummer zwei, Luca Pedretti, sofort in glänzender Verfassung. Sprich: Der hintere Mannschaftsteil wurde im Vergleich zur Vorsaison enorm aufgewertet. Die Mannschaft Es passt innerhalb des Teams. Die Stimmung war, was man aus dem Kreis der Mannschaft hört, von Anfang an gut. Dafür sorgt auch eine klare Rollenverteilung. Die Kapitäne Tom Fladung und Raphael Akoto sind sportlich unumstritten und als Typen anerkannte Führungspersönlichkeiten. Gleiches gilt für den emotionalen Leader auf dem Platz, Laurenz Graf, und den stillen Mert Özkaya, der dafür sportlich vorangeht und die Mannschaft auf dem Platz führt.