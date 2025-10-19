– Foto: Jörg Struwe

Frühe Entscheidung: Rückschlag für Treubund in Celle Landesliga Lüneburg: Turner bleiben auf einem Abstiegsplatz zurück

Nach einer starken Vorstellung schrammte Treubund nur hauchzart an einer großen Überraschung gegen Primus Blau-Weiß Bornreihe vorbei. Nur eine Woche später war das Gastspiel beim MTV Eintracht Celle für die Turner ein herber Rückschlag.

Schon nach wenigen Minuten gerieten die Lüneburger ins Hintertreffen: Alexander Laube hatte für die Celler den Führungstreffer markiert (6.). Noch im ersten Durchgang holte der MTVE zum Doppelschlag durch Jean-Luca van Eupen (27.) und Tom Schaper aus (28.). Die Turner nahmen sich viel für den zweiten Abschnitt vor, doch die Hoffnungen auf Zählbares nahmen Schaper (49.) und Henry-Frederik Struwe (52.) mit den nächsten Nackenschlägen.