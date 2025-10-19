Frühe Entscheidung: Rückschlag für Treubund in Celle

Nach einer starken Vorstellung schrammte Treubund nur hauchzart an einer großen Überraschung gegen Primus Blau-Weiß Bornreihe vorbei. Nur eine Woche später war das Gastspiel beim MTV Eintracht Celle für die Turner ein herber Rückschlag.
Schon nach wenigen Minuten gerieten die Lüneburger ins Hintertreffen: Alexander Laube hatte für die Celler den Führungstreffer markiert (6.). Noch im ersten Durchgang holte der MTVE zum Doppelschlag durch Jean-Luca van Eupen (27.) und Tom Schaper aus (28.). Die Turner nahmen sich viel für den zweiten Abschnitt vor, doch die Hoffnungen auf Zählbares nahmen Schaper (49.) und Henry-Frederik Struwe (52.) mit den nächsten Nackenschlägen.
Die Salzstädter stehen damit drei Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz und brauchen zeitnah wieder einen Dreier. Beim kommenden Heimspiel gegen den TSV Etelsen (25.10.) sind die Turner unter Zugzwang, bevor in Drochtersen (30.10.) und Rotenburg (2.11.) zwei Auswärtsspiele bei Spitzenteams anstehen.