Frühe Doppelschläge bringen Lorch auf die Verliererstraße

Die Sportfreunde Lorch mussten im Auswärtsspiel beim FV 08 Unterkochen eine deutliche 1:5-Niederlage hinnehmen. Die Partie im Häselbachstadion war praktisch schon nach wenigen Minuten in die falsche Richtung gelaufen.

Bereits mit dem Anstoß berannten die Gastgeber das Lorcher Tor. Noch keine volle Umdrehung des Minutenzeigers war gespielt, da prüfte Jonas Feuchter bereits die Reflexe von Daniel Baumann. In der 4. Minute brachte derselbe Spieler die Hausherren in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Jonas Ilg auf 2:0. Lorch schüttelte sich und ließ sich nicht ins Bockshorn jagen: Bereits in der 13. Minute fiel der Anschlusstreffer. Einen Schuss von Robin Bopp konnte der Heimkeeper nur abwehren, Stefan Weida stand goldrichtig und staubte zum 2:1 ab. Der Treffer wirkte wie eine Wiederbelebung der Goldwasenelf, die den frühen Doppelschlag schnell abgehakt hatte. Schon eine Minute später hatte Tom Heinrich den Ausgleich auf dem Fuß, kurz darauf kam Weida im Strafraum einen Schritt zu spät.

Beide Seiten lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch. Durch das mutige Offensivspiel der Lorcher eröffneten sich für Unterkochen Räume zum Kontern, die gefährlich über die Flügel vorgetragen wurden. In der 36. Minute verpassten die Gastgeber nur knapp das 3:1, als ein Abschluss hauchdünn am Pfosten vorbeiging.

Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nicht lange: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Ilg nach einem Eckstoß erneut und stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der Unterkochener Torjäger zum dritten Mal zu – das 4:1 in der 49. Minute war zugleich die Vorentscheidung.

Man muss den Gästen zugute halten, dass sie bis zum Abpfiff nicht aufsteckten und wenigstens auf eine Ergebniskorrektur drängten. Doch scheiterten sie mit ihren Möglichkeiten entweder an den eigenen Nerven oder dem Torhüter. Lorch fand kaum noch in sein gewohntes Spiel und musste in der 67. Minute durch Jens Jakobschy sogar den fünften Gegentreffer hinnehmen.

In der 74. Minute pfiff der Schiedsrichter einen vermeintlichen Strafstoß für Lorch, der „Gefoulte“ Stefan Weida wies jedoch im Sinne des sportlichen Fair Plays den Schiedsrichter auf dessen Irrtum in dieser Situation hin.

Zehn Minuten vor Schluss hätte Unterkochen das Ergebnis noch hochschrauben können, der von Viehöfer getretene Freistoß ging jedoch nur ans Außennetz. Am Ende stand für die Goldwasenelf eine klare Niederlage, die in dieser Höhe nicht nötig gewesen wäre und die bereits in der Anfangsphase ihren Ursprung hatte. Für die Sportfreunde gilt es nun, die Fehler abzustellen und im nächsten Spiel wieder Stabilität zu finden.