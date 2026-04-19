 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Frühe Dominanz ebnet den Weg zum Heimsieg

von Liridon Imeri · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser
Ilidio Santos (SC Weiche Flensburg 08 II) war wieder dabei und sorgte für Stabilität in der Defensive.
Ilidio Santos (SC Weiche Flensburg 08 II) war wieder dabei und sorgte für Stabilität in der Defensive. – Foto: Ismail Yesilyurt

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LL Schleswig
Klausdorf
Weiche FL 08 II

Die Reserve von SC Weiche Flensburg 08 II hat im Duell der Landesliga Schleswig ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TSV Klausdorf feierte das Team vor heimischer Kulisse in Flensburg einen verdienten 5:2-Erfolg – und überzeugte dabei mit Spielfreude, Effizienz und mannschaftlicher Geschlossenheit.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08 II
TSV Klausdorf
TSV KlausdorfKlausdorf
5
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Abpfiff

Blitzstart sorgt früh für klare Verhältnisse

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der 8. Minute traf Nico Empen zur Führung, ehe Lennart Treede (15.) schnell nachlegte. Jonas Kabus erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (31.) – eine Vorentscheidung bereits nach gut einer halben Stunde.

Jonas Kabus (SC Weiche Flensburg 08 II).
Jonas Kabus (SC Weiche Flensburg 08 II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Dimitry Kehl zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir hätten heute auch acht oder neun machen können – vielleicht sogar zehn, auch wenn das übertrieben ist. Wenn die noch zwei, drei mehr kriegen, dürfen die sich nicht beschweren. Wir waren heute sehr, sehr gut drauf.“

Klausdorf kommt kurz zurück – Flensburg bleibt konsequent

Nach der Pause stellte der TSV Klausdorf um und fand besser ins Spiel. Driton Gashi verkürzte per Elfmeter auf 1:3 (72.) und brachte kurzzeitig Hoffnung zurück.

Doch genau in dieser Phase zeigte Flensburg seine Reife: Elvind Bajrami stellte den alten Abstand wieder her (77.), ehe Hassan Mohamad Jaber mit dem 5:1 (89.) endgültig den Deckel draufmachte. Der späte Treffer von Spliedt (90.+1) blieb reine Ergebniskosmetik.

Trainer Dennis Trociewicz (TSV Klausdorf).
Trainer Dennis Trociewicz (TSV Klausdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz analysierte ehrlich: „In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, ins Spiel zu finden. Nach der Pause hatten wir die Chance auf das 1:3, machen ihn aber nicht – und so verlierst du am Ende verdient 2:5.“

Matchplan geht voll auf

Besonders beeindruckend: Wie konsequent SC Weiche Flensburg 08 II seinen Plan umsetzte. Kehl erklärte: „Wir wussten, dass Klausdorf viel mit langen Bällen arbeitet. Das haben wir gut verteidigt und alles abgefangen. Das hat uns im Spiel gehalten.“

Auch offensiv griff ein Rädchen ins andere: schnelles Umschaltspiel, präzise Pässe in die Tiefe und konsequente Abschlüsse. Zudem feierte Torhüter Phil Buck nach seiner Rückkehr ein starkes Comeback und glänzte mit einer spektakulären Parade.

Breiter Kader als Erfolgsfaktor

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war die personelle Situation. Nach den Ferien steht wieder ein voller Kader zur Verfügung – und das macht sich bemerkbar. „Im Training ist eine ganz andere Stimmung, ein gesunder Konkurrenzkampf“, so Kehl. „Heute war die Bank voll, alle haben Spielzeit bekommen. Genau das zeichnet eine Mannschaft aus.“

Trainer Dimitry Kehl (SC Weiche Flensburg 08 II).
Trainer Dimitry Kehl (SC Weiche Flensburg 08 II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Fazit: Ein Sieg mit Ausrufezeichen

SC Weiche Flensburg 08 II zeigte eine nahezu komplette Leistung und ließ dem Gegner über weite Strecken keine Chance. Die frühe Führung, taktische Disziplin und offensive Durchschlagskraft machten den Unterschied.

TSV Klausdorf bewies zwar Moral, offenbarte aber vor allem in der ersten Halbzeit deutliche Schwächen. Unter dem Strich steht ein verdienter Sieg für Flensburg.

Stimme zum Spiel

Dennis Trociewicz (Trainer TSV Klausdorf)

SC Weiche Flensburg 08 II: Buck – Santos, Kehl, Treede, Hassanoglou – Kurzbach (82. Jaber), Attisso (67. Ruppert), Kaya (77. Andresen) – Kabus (67. Barth), Empen, Sodemekou (72. Bajrami).
Trainer: Dimitry Kehl.
TSV Klausdorf: Gutsmann – Holst (82. Beeck), Göttsch, Petersen (46. Grossmann) – Link, Wöhlk, Waschko, Battermann – Knöfel (46. Spliedt), Schwee – Gashi.
Trainer: Dennis Trociewicz.
SR: Torge Jensen (SV Dörpum).
Ass.: Sönke Paulsen, Kevin Jacobsen.
Z.: 47.
Tore: 1:0 Nico Empen (8.), 2:0 Lennart Treede (15.), 3:0 Jonas Kabus (31.), 3:1 Driton Gashi (72., FE), 4:1 Elvind Bajrami (77., FE), 5:1 Hassan Jaber (89.), 5:2 Constantin Spliedt (90.+1).