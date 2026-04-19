Frühe Dominanz ebnet den Weg zum Heimsieg

Ilidio Santos (SC Weiche Flensburg 08 II) war wieder dabei und sorgte für Stabilität in der Defensive. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Reserve von SC Weiche Flensburg 08 II hat im Duell der Landesliga Schleswig ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TSV Klausdorf feierte das Team vor heimischer Kulisse in Flensburg einen verdienten 5:2-Erfolg – und überzeugte dabei mit Spielfreude, Effizienz und mannschaftlicher Geschlossenheit.

Blitzstart sorgt früh für klare Verhältnisse

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der 8. Minute traf Nico Empen zur Führung, ehe Lennart Treede (15.) schnell nachlegte. Jonas Kabus erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (31.) – eine Vorentscheidung bereits nach gut einer halben Stunde.

Jonas Kabus (SC Weiche Flensburg 08 II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Dimitry Kehl zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir hätten heute auch acht oder neun machen können – vielleicht sogar zehn, auch wenn das übertrieben ist. Wenn die noch zwei, drei mehr kriegen, dürfen die sich nicht beschweren. Wir waren heute sehr, sehr gut drauf.“

Klausdorf kommt kurz zurück – Flensburg bleibt konsequent Nach der Pause stellte der TSV Klausdorf um und fand besser ins Spiel. Driton Gashi verkürzte per Elfmeter auf 1:3 (72.) und brachte kurzzeitig Hoffnung zurück. Doch genau in dieser Phase zeigte Flensburg seine Reife: Elvind Bajrami stellte den alten Abstand wieder her (77.), ehe Hassan Mohamad Jaber mit dem 5:1 (89.) endgültig den Deckel draufmachte. Der späte Treffer von Spliedt (90.+1) blieb reine Ergebniskosmetik.

Trainer Dennis Trociewicz (TSV Klausdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz analysierte ehrlich: „In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, ins Spiel zu finden. Nach der Pause hatten wir die Chance auf das 1:3, machen ihn aber nicht – und so verlierst du am Ende verdient 2:5.“ Matchplan geht voll auf Besonders beeindruckend: Wie konsequent SC Weiche Flensburg 08 II seinen Plan umsetzte. Kehl erklärte: „Wir wussten, dass Klausdorf viel mit langen Bällen arbeitet. Das haben wir gut verteidigt und alles abgefangen. Das hat uns im Spiel gehalten.“ Auch offensiv griff ein Rädchen ins andere: schnelles Umschaltspiel, präzise Pässe in die Tiefe und konsequente Abschlüsse. Zudem feierte Torhüter Phil Buck nach seiner Rückkehr ein starkes Comeback und glänzte mit einer spektakulären Parade. Breiter Kader als Erfolgsfaktor Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war die personelle Situation. Nach den Ferien steht wieder ein voller Kader zur Verfügung – und das macht sich bemerkbar. „Im Training ist eine ganz andere Stimmung, ein gesunder Konkurrenzkampf“, so Kehl. „Heute war die Bank voll, alle haben Spielzeit bekommen. Genau das zeichnet eine Mannschaft aus.“

Trainer Dimitry Kehl (SC Weiche Flensburg 08 II). – Foto: Ismail Yesilyurt