Frühe Dämpfer bringen Davenstedt um den Lohn

Der TuS Davenstedt musste am 2. Spieltag der Bezirksliga die nächste bittere Niederlage hinnehmen. Im ersten Heimspiel der Saison unterlag die Mannschaft dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II knapp mit 1:2. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und des Anschlusstreffers belohnten sich die Hausherren nicht für ihren Aufwand.
Der TuS Davenstedt erwischte einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute nutzten die Gäste einen Schnitzer in der Hausherren-Defensive eiskalt aus: C. Küster traf früh zur 1:0-Führung für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Die Gastgeber fanden in der ersten halben Stunde überhaupt nicht zu ihrem Rhythmus und leisteten sich schwere Unkonzentriertheiten im Spielaufbau. Die Quittung folgte nach gut 30 Minuten, als J. Thimm nach einem weiteren individuellen Patzer auf 2:0 für die Reserve des TSV KK erhöhte (32.).
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TuS Davenstedt wie ausgewechselt und übernahm zunehmend das Kommando. Die Drangphase belohnte N. Giannini in der 61. Minute mit dem Treffer zum 1:2-Anschluss. In der verbleibenden halben Stunde drückten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, doch der verdiente zweite Treffer wollte trotz mehrerer guter Gelegenheiten nicht mehr fallen.
TuS-Cheftrainer Burghard Haubold, der die Partie urlaubsbedingt aus der Ferne verfolgen musste, gab die Rückmeldung seines Trainerteams weiter: „Mein Co-Trainer schrieb mir, dass die ersten 30 Minuten sehr fehlerhaft waren und wir durch zwei individuelle Fehler früh in Rückstand geraten sind. In der zweiten Hälfte waren wir aber deutlich besser und hätten uns nach dem Anschlusstreffer sogar einen Punkt verdient gehabt.“
Tabelle
1. SV Germania Grasdorf (Auf) 2 2-0-0 9:1 6
2. Sportfreunde Anderten 2 2-0-0 8:3 6
3. TSV Stelingen 2 1-1-0 7:1 4
4. MTV Ilten (Auf) 2 1-1-0 4:1 4
5. FC Lehrte 2 1-0-1 6:3 3
6. SC Wedemark 1926 (Auf) 2 1-0-1 4:3 3
7. TuS Garbsen 2 1-0-1 5:5 3
8. SC Hemmingen-Westerfeld II (Auf) 2 1-0-1 3:3 3
9. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2 1-0-1 3:3 3
10. TSV Burgdorf 2 1-0-1 3:4 3
11. MTV Engelbostel-Schulenburg 2 1-0-1 3:6 3
12. SpVgg Niedersachsen Döhren 2 1-0-1 2:5 3
13. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 0-0-1 1:2 0
14. TuS Davenstedt 2 0-0-2 1:5 0
15. OSV Hannover II (Auf) 1 0-0-1 0:6 0
16. TSV Bemerode 2 0-0-2 1:9 0