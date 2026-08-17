Frühe Dämpfer bringen Davenstedt um den Lohn

Davenstedt steht noch ohne Punkte da – Foto: Lorena Pietler

Der TuS Davenstedt musste am 2. Spieltag der Bezirksliga die nächste bittere Niederlage hinnehmen. Im ersten Heimspiel der Saison unterlag die Mannschaft dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II knapp mit 1:2. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und des Anschlusstreffers belohnten sich die Hausherren nicht für ihren Aufwand.

Individuelle Fehler belohnen kaltschnäuzige Gäste

Der TuS Davenstedt erwischte einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute nutzten die Gäste einen Schnitzer in der Hausherren-Defensive eiskalt aus: C. Küster traf früh zur 1:0-Führung für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Die Gastgeber fanden in der ersten halben Stunde überhaupt nicht zu ihrem Rhythmus und leisteten sich schwere Unkonzentriertheiten im Spielaufbau. Die Quittung folgte nach gut 30 Minuten, als J. Thimm nach einem weiteren individuellen Patzer auf 2:0 für die Reserve des TSV KK erhöhte (32.).

Aufholjagd nach der Pause bleibt belohnungslos

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TuS Davenstedt wie ausgewechselt und übernahm zunehmend das Kommando. Die Drangphase belohnte N. Giannini in der 61. Minute mit dem Treffer zum 1:2-Anschluss. In der verbleibenden halben Stunde drückten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, doch der verdiente zweite Treffer wollte trotz mehrerer guter Gelegenheiten nicht mehr fallen.