Frühe Ausrufezeichen und spannende Duelle

Beide Teams sind neu in der Staffel 1 – Burg wurde vom Fußballverband Sachsen-Anhalt aus der Landesklasse 2 umgruppiert, Langenapel kam als Aufsteiger hinzu. Und beide sorgten gleich zum Auftakt für Aufsehen: Während der BBC mit einem deutlichen 4 : 0 Auswärtssieg in Salzwedel einen Traumstart hinlegte, lieferte sich Langenapel beim 5:5 gegen Liesten ein spektakuläres Torfestival.

Noch ist es allerdings zu früh, um echte Trends abzuleiten – erst nach einigen Spieltagen lassen sich verlässlichere Aussagen treffen.

Am Samstag um 15:00 Uhr steigt auch der letzte Akteur ins Geschehen ein: Viktoria Uenglingen, die am ersten Spieltag spielfrei war, empfängt den VfB Klötze.

Ebenfalls um 15:00 Uhr will der TuS Wahrburg seinen soliden Auftakt (3 : 3 beim Möringer SV) vergolden. Gegner ist mit dem TSV Brettin/Rossdorf ein ambitionierter Aufsteiger, der sich mit einem klaren 3 : 0-Sieg eindrucksvoll vorgestellt hat. Hier dürfte die Tagesform entscheiden.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen dem SV Liesten und der II. Mannschaft des 1. FC Lok Stendal. Nach dem turbulenten 5 : 5 in Langenapel ist für die Liestener alles möglich – gegen eine technisch versierte Lok-Reserve wird es auf die Balance zwischen Offensive und Defensive ankommen.

Die Landesklasse 1 hat also schon am zweiten Spieltag einige spannende Spiele zu bieten. Noch ist alles offen – doch erste Ausrufezeichen sind bereits gesetzt.