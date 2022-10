Frühe Ampelkarte und der eine entscheidende Fehler Alemannia Waldalgesheim lässt gegen Top-Team TuS Koblenz kaum was zu, wird aber selbst noch seltener gefährlich - und ist erneut dezimiert

„Es gab sehr wenige klare Torchancen“, fasst SVA-Trainer Marcel Fennel das Geschehen vor rund 300 Zuschauern inklusive äußerst regem Gäste-Support zusammen. Und geht seine kurze Notizliste durch. 28. Minute, Pasquale Patria muss nach einem Waldalgesheimer Ballverlust im Spielaufbau eine Glanzparade zeigen. 69. Minute, der entscheidende Fehler. „Wir rücken auf der rechten Seite zu weit ein“, moniert Fennel. So fand ein Diagonalball Umut Sentürk, der für German Kurbashyan ablegte. Am Elf-Meter-Schuss war Patria noch dran, doch es half nichts.

Nur alle zweieinhalb Spiele ein TuS-Gegentor

Warum die TuS in der ganzen Staffel-Hinrunde nur vier Gegentore gefangen hat, sah man. „Koblenz hatte klar mehr Ballbesitz über die gesamten 90 Minuten“, sagt Fennel, „aber wir haben es meist gut wegverteidigt. Ein Punkt wäre absolut möglich gewesen, aber wir hatten im ganzen Spiel keine hundertprozentige Torchance.“ Zwei hohe Ballgewinne in Durchgang eins erbrachten keine Abschlüsse aufs Tor. Auch, als die Alemannia alle Mann nach vorne schickte und lange Bälle hinterher schlug, sprang nichts Zwingendes heraus. Es war der berühmte letzte Tick, der fehle. Und die routinierten Koblenzer sind in der Defensive einfach auch sehr gut sortiert.

Und sie waren mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl. Baris Yakut sah in der 42. Minute die Ampelkarte, wobei Fennel zumindest die Verwarnung überaus fragwürdig fand. Bezüglich der Unparteiischen fühlt sich die Alemannia nicht gerade vom Glück verfolgt. Wie schon beim Saisonstart in Mülheim-Kärlich leiteten ein Feldverweis in Halbzeit eins und ein – damals noch ungleich gravierenderer – Patzer die Niederlage ein. Umso bitterer für Fennel, dass das Koblenzer Tor in einer Phase fiel, in der die Alemannia eigentlich ihre Reihen gut geschlossen hielt. „Im Endeffekt ist es eine Frage der Qualität, ob du es schaffst, die ganzen 90 Minuten über gut zu verteidigen“, betont der Chefcoach. Dass es übrigens nur marginal mehr an Spielzeit gab, mochte verwundern.