Früh Klarheit verschafft

Der TSV Mengsberg stellt trotz einer bislang schwierigen Saison die Weichen für die kommende Spielzeit 2026/27 und bindet wichtige Säulen. Wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Simon Luther und Maximilian Lecher ihre Zusage gegeben – beide bleiben dem Klub nicht nur sportlich erhalten, sondern arbeiten auch weiterhin aktiv im Sportausschuss mit.

Auch bei weiteren Eckpfeilern gibt es demnach Planungssicherheit: Torhüter Nico Geisel und Angreifer Johannes Müller zählen weiterhin zum Kader der kommenden Runde. Zudem kündigt der TSV ein Comeback an: Tom Schneider soll nach seiner verletzungsbedingten Pause zurückkehren. Die sportliche Leitung beschreibt ihn als „absoluten Teamplayer“, der sich stets in den Dienst des Vereins stelle.

Parallel setzt Mengsberg weiter auf Entwicklung: Mit Adonis Rama und Johannes Prusa sollen zwei Nachwuchskräfte „langfristig eine wichtige Rolle“ übernehmen. Weitere Verlängerungen und Verstärkungen stellte der TSV bereits in Aussicht – ein Signal, dass am Engelhain frühzeitig an Stabilität und Perspektive gearbeitet wird.