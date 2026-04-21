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Früh gekrönt: U16 sichert sich den Titel
Jungwölfe machen Meisterschaft mit Auswärtssieg in Hannover perfekt
Die U16 des VfL Wolfsburg hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der B-Junioren-Regionalliga Nord gesichert. Mit einem 4:2-Erfolg bei Hannover 96 machte der Nachwuchs der Grün-Weißen den Titel bereits fünf Spieltage vor Saisonende perfekt.
Der Triumph ist das Ergebnis einer durchweg dominanten Spielzeit. Schon in der Hinrunde setzte sich das Team mit der Herbstmeisterschaft und einer beeindruckenden Punktausbeute an die Spitze. Diese Form bestätigten die Jungwölfe auch nach der Winterpause und legten mit einer starken Serie den Grundstein für die frühe Entscheidung im Titelrennen.
Auch im entscheidenden Spiel in Hannover zeigte die Mannschaft ihre Qualität. Zwar mussten die Wolfsburger zweimal den Ausgleich hinnehmen, ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Seitenwechsel sorgten Yvan Loic Simo Kom mit seinem 28. Saisontreffer und Brendon Durishti schließlich für die Entscheidung.
Ein Blick auf die Statistik unterstreicht die Überlegenheit der Wolfsburger Nachwuchsmannschaft: 16 Siege aus 19 Spielen, ein Torverhältnis von 69:23 und ein komfortabler Vorsprung auf die Konkurrenz sprechen eine klare Sprache. Der erste Verfolger, der SC Hemmingen-Westerfeld, liegt bereits deutlich zurück.
Trainerwechsel ohne Bruch
Bemerkenswert ist zudem, dass das Team trotz mehrerer Wechsel auf der Trainerposition konstant auf hohem Niveau performte. Nach Saisonbeginn unter Niklas Bräuer und einer Übergangsphase übernahm im Februar Christian Stegmaier das Team – und führte es direkt zur Meisterschaft.
Stegmaier zeigte sich entsprechend stolz auf seine Mannschaft. Der Titel sei Ausdruck von Zusammenhalt, Disziplin und kontinuierlicher Entwicklung – Qualitäten, die sich über die gesamte Saison hinweg bemerkbar gemacht hätten.
Auch wenn die Meisterschaft bereits entschieden ist, stehen für die U16 noch mehrere Partien auf dem Programm. Unter anderem warten Duelle mit dem VfB Lübeck und Holstein Kiel. Für die Jungwölfe geht es dabei vor allem darum, eine herausragende Saison würdig zu Ende zu bringen.