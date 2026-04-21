Früh gekrönt: U16 sichert sich den Titel

Der Triumph ist das Ergebnis einer durchweg dominanten Spielzeit. Schon in der Hinrunde setzte sich das Team mit der Herbstmeisterschaft und einer beeindruckenden Punktausbeute an die Spitze. Diese Form bestätigten die Jungwölfe auch nach der Winterpause und legten mit einer starken Serie den Grundstein für die frühe Entscheidung im Titelrennen. Auch im entscheidenden Spiel in Hannover zeigte die Mannschaft ihre Qualität. Zwar mussten die Wolfsburger zweimal den Ausgleich hinnehmen, ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Seitenwechsel sorgten Yvan Loic Simo Kom mit seinem 28. Saisontreffer und Brendon Durishti schließlich für die Entscheidung.

Ein Blick auf die Statistik unterstreicht die Überlegenheit der Wolfsburger Nachwuchsmannschaft: 16 Siege aus 19 Spielen, ein Torverhältnis von 69:23 und ein komfortabler Vorsprung auf die Konkurrenz sprechen eine klare Sprache. Der erste Verfolger, der SC Hemmingen-Westerfeld, liegt bereits deutlich zurück. Trainerwechsel ohne Bruch Bemerkenswert ist zudem, dass das Team trotz mehrerer Wechsel auf der Trainerposition konstant auf hohem Niveau performte. Nach Saisonbeginn unter Niklas Bräuer und einer Übergangsphase übernahm im Februar Christian Stegmaier das Team – und führte es direkt zur Meisterschaft.