Früh geführt, spät gezittert - Leschede bezwingt Lengerich-Handrup

Gestern, 15:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 3 2 Abpfiff Der FC 47 Leschede hat in der Emslandliga einen verdienten Heimsieg gefeiert. Marcel Paul (6.) und Gerrit Roling (29.) sorgten für die Pausenführung, nachdem die Gäste früh per Freistoß ausgeglichen hatten (8.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Knieper per Handelfmeter (49.) auf 3:1, ehe Lengerich-Handrup in der 71. Minute verkürzte. In der Schlussphase ließ Leschede Chancen liegen, verteidigte aber konsequent und brachte den 3:2-Erfolg sicher ins Ziel. ➡️ Zum ausführlich Bericht ⬅️ Drei Tore Vorsprung, null Nerven: Bawinkel zittert sich durchs Derby

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr Haselünner SV Haselünne SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel 3 4 Abpfiff Haselünne. Was für ein Derby-Krimi im Emsland! Der SV Bawinkel setzte sich nach einem wilden Schlagabtausch mit 4:3 beim Haselünner SV durch und feierte damit einen umjubelten Derbysieg. Dabei sah es lange nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus, ehe Haselünne in Hälfte zwei mächtig aufdrehte. Schon früh stellte Bawinkel die Weichen: Looschen traf doppelt (13., 21.), Hempen erhöhte kurz darauf auf 3:0 (24.). Die Partie schien entschieden. Doch kurz vor der Pause meldete sich Haselünne zurück, als Lüllmann (45.+2) zum 1:3 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel schien die Aufholjagd Fahrt aufzunehmen: Schumacher stellte auf 2:3 (50.). Doch nur vier Minuten später schlug Wintels zurück und stellte mit dem 4:2 den alten Abstand her (54.). Haselünne aber gab nicht auf: Gudewill sorgte mit dem 3:4 (63.) für eine packende Schlussphase. Spätestens nach dem Platzverweis gegen Ficker (70., Handspiel) stemmte sich Haselünne jedoch in Unterzahl vergeblich gegen die Niederlage. Bawinkel hatte in der Nachspielzeit durch Ernst noch eine Großchance zur Entscheidung, doch es blieb beim knappen Erfolg. Die Gastgeber zeigten trotz frühem Rückstand Moral, mussten sich am Ende aber der größeren Effizienz des Rivalen beugen. Mit dem Sieg sammelte der SV Bawinkel nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch jede Menge Prestige im Emsland-Derby. Listrup ringt Papenburg II in hitziger Partie nieder

Gestern, 15:00 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg II 3 2 Listrup. Der SV Listrup hat am Sonntag ein packendes Kreisliga-Duell gegen die U23 von BW Papenburg mit 3:2 für sich entschieden. Trotz Unterzahl drehte die Elf von Trainer Matthias Röttering die Partie im zweiten Durchgang und feierte vor heimischem Publikum einen umjubelten Heimsieg. Dabei begann die Begegnung denkbar günstig für die Gastgeber: Bereits nach 28 Sekunden nutzte Christopher Schwis eine Kopfballverlängerung zur frühen 1:0-Führung. Papenburg ließ sich davon nicht beeindrucken und kam im weiteren Verlauf besser ins Spiel. In der 17. Minute markierte David Schwennen den verdienten Ausgleich. Bis zur Pause blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim 1:1. Nach Wiederanpfiff erhöhte Listrup den Druck und kam zu mehreren Möglichkeiten, scheiterte jedoch am Aluminium oder am stark reagierenden Gäste-Keeper. In der 65. Minute folgte der erste Schockmoment: Torwart Torben Melbaum verletzte sich bei einem Zusammenprall mit einem Papenburger Angreifer und musste ausgewechselt werden. Glücklicherweise geht es ihm nach Vereinsangaben mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Nur wenige Minuten später schwächte sich Listrup selbst: Silas Stein sah nach einem unglücklichen Handspiel im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte (70.). In Überzahl schlug Papenburg sofort Kapital, David Schulz traf nach Vorarbeit von Simon Leifeld zum 2:1 (75.). Alles deutete auf einen Auswärtssieg hin. Doch die Partie kippte noch einmal. Zunächst glich Marcel Knoop per Strafstoß zum 2:2 aus (80.). Kurz darauf nutzte Joker Jake Lohmöller seine Chance und stellte auf 3:2 für die Gastgeber (83.). In der Schlussphase war Listrup dem vierten Treffer näher als die Gäste dem Ausgleich. Während der SV Listrup mit nun 12 Punkten im Tabellenmittelfeld bleibt, steckt Papenburg II nach der vierten Niederlage in Folge im Tabellenkeller fest. Das Trainerteam der Emsländer forderte nach Abpfiff eine Reaktion: „Wir müssen nächste Woche unbedingt dreifach punkten, sonst wird es richtig eng.“ Rütenbrock siegt nach wildem Schlagabtausch - Twist verpasst späte Aufholjagd

VfL Rütenbrock und der SV Grenzland Twist lieferten sich am Freitagabend ein denkwürdiges Duell, das die Zuschauer mit einem wahren Torfestival belohnte. Am Ende behielt der VfL knapp mit 5:4 die Oberhand, obwohl die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich aufkamen. Frühe Führung, schnelle Antwort Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach 17 Minuten mit 0:1 in Front. Doch Rütenbrock ließ sich nicht lange bitten, nur sechs Minuten später glich Marcel Müller nach Vorarbeit von Julian Müller aus (23.). Bis zur Pause blieb es beim 1:1, auch weil Rütenbrock in der Offensive mehrfach an Keeper und Aluminium scheiterte. Rütenbrock übernimmt das Kommando Nach Wiederanpfiff übernahm der VfL die Kontrolle: Ein Eigentor von Hermes brachte Rütenbrock mit 2:1 in Führung (51.), ehe Niklas Fischer nach 67 Minuten auf 3:1 stellte. Doch Twist antwortete prompt, Nico Imming verkürzte per direkt verwandeltem Freistoß (69.). Späte Tore im Minutentakt Als Marek Heyne in der 84. Minute auf 4:2 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst flog Sofyan Dino bei Twist mit Rot vom Platz (90.), dann traf Imming in der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+4). Nur Sekunden später stellte Phil Schnettberg den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (90.+9). Doch Twist gab nicht auf – Dominik Rumpke erzielte in der 90.+11 noch das 5:4. Kurz darauf war Schluss. Stimmen und Fazit „Wieder einmal so ein verrücktes Spiel von unserer Mannschaft, diesmal leider ohne Happy End“, kommentierte Alfons Schwieters im Liveticker. Rütenbrock dagegen feierte drei wichtige Punkte in einem Match, das in Erinnerung bleiben dürfte. Am Ende jubelte der VfL, während Grenzland Twist trotz großer Moral und später Treffer mit leeren Händen dastand. Eltern verliert den Faden, Börger findet die Punkte

Börger dreht Partie in Eltern - 2:1-Auswärtssieg nach starker Steigerung