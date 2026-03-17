Früh dran: SC Eltersdorf reicht Unterlagen für die Regionalliga ein Die ersten formellen Hürden auf dem Weg zurück in die 4. Liga haben die "Quecken" genommen +++ Bis zum 14. April haben die Bayernligisten Zeit, die Unterlagen beim BFV einzureichen von PM/mwi · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die ersten formalen Hürden auf dem Weg in die Regionalliga hat der SC Eltersdorf genommen. – Foto: Wolfgang Zink

Der SC Eltersdorf hat am vergangenen Freitag auf dem Weg zur Meisterschaft in der Bayernliga Nord einen dicken Brocken aus dem Weg geräumt. Die "Quecken" triumphierten im Spitzenspiel in Cham vor der stattlichen Kulisse von 750 Zuschauern mit 2:1 und halten zehn Spieltage vor Saisonende alle Trümpfe in der Hand. Während sich die Elf von Coach Bernd Eigner im Endspurt auf das Sportliche konzentriert, laufen im Hintergrund freilich schon längst die Planungen für den Erfolgsfall.

Der SC Eltersdorf lässt nämlich in einer Pressemitteilung wissen, dass die Unterlagen zur Beantragung der Regionalliga-Lizenz fristgerecht beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingereicht worden sind. Dadurch hat der Verein einen wichtigen organisatorischen Schritt für eine mögliche Teilnahme an der Regionalliga vollzogen. Die Mittelfranken aus Erlangen sind damit sehr früh dran, denn die Bayernligisten haben gemäß Satzung bis zum 14. April um 12 Uhr Zeit, die Unterlagen für die kommende Saison 2026/27 beim BFV einzureichen. "Die Beantragung einer Regionalliga-Lizenz ist für den Sport-Club jedoch kein Selbstläufer. Die Anforderungen des BFV steigen von Jahr zu Jahr und stellen die Quecken vor immense Herausforderungen. Sowohl organisatorisch als auch personell und strukturell. Neben der sportlichen Leistungsfähigkeit müssen zahlreiche Vorgaben erfüllt werden, die im Hintergrund mit hohem Aufwand abgestimmt werden", betonen die "Quecken".