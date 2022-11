Früh auf der Verliererstraße - Savvas‘ Doppelpack lässt Denklingen auf die Abstiegszone zusteuern 0:2 in Aubing

Ansorge sieht weder die Mannschaft noch sich selbst in irgendeiner Form angezählt. „Mir fehlen eher die Worte“, so der 55-jährige Coach, der eher konsterniert wirkte.

Seine Elf versuche alles, bringe aber in Summe wenig zustande. „Irgendetwas fehlt momentan“. Für Ansorges klare Sicht auf die Dinge gilt das freilich nicht. „Wir sind jetzt im Abstiegskampf. Der ist neu in Denklingen, aber damit müssen wir jetzt umgehen“, betonte der VfL-Coach nach der Niederlage. Die achte Saisonpleite rückt den VfL bis auf drei Zähler und damit gefährlich nahe an Platz 13, der zur Relegation gegen den Abstieg verpflichtet. Da schaut man schon mal, was die unmittelbaren Tabellennachbarn so treiben und hofft, dass nicht weiteres Unheil von hinten kommt.

An diesem Wochenende war das nicht der Fall. Allerdings war auch die Argumentationskraft des Vorjahresaufsteigers stark limitiert. Genau genommen war die Partie im Münchner Westen nach einer halben Stunde mehr oder weniger entschieden. Durch Athanasios Savvas, dem diese Saison bislang noch nicht so viel ausgegangen war. Am Sonntag aber war der Aubinger Angreifer zur Stelle. Nach einfachem Doppelpass stand Savvas nach nur vier Minuten völlig frei vor VfL-Torhüter Manuel Seifert – 0:1. Der zweite Treffer des Griechen kam durch Elfmeter zustande, herbeigeführt durch Benjamin Maass und dessen Tackling gegen einen torfern postierten Aubinger. „Das hat dem SV natürlich in die Karten gespielt“, bedauerte Ansorge. Denn: „Du schenkst dem Gegner zwei Tore und läufst nur hinterher.“