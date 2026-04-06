Früh auf der Verliererstraße

Dabei nahm die Partie aus Sicht der Gastgeber schon in der Anfangsphase eine bittere Richtung. Laurin Vogt brachte die Gäste früh in Führung, wenig später erhöhte Weidenhausen durch ein Eigentor von Jannis Beng auf 0:2. Als Niklas Voit nach 28 Minuten das dritte Eddersheimer Tor nachlegte, war der Nachmittag für die Mannschaft von Dennis Schanze schon vor der Pause schwer belastet.

Zu den sportlichen Problemen kamen auch personelle Rückschläge. Christian Steinmetz musste bereits nach gut einer halben Stunde raus, kurz darauf endete auch der Einsatz von Henrik Renke und Tim Ullrich frühzeitig. Das passte zu einem ersten Durchgang, in dem Weidenhausen kaum in die Zweikämpfe fand und dem Gegner zu viele Räume überließ.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eddersheim die reifere Mannschaft. Jonas Kummer erhöhte auf 4:0 und beseitigte damit auch die letzten Zweifel am Ausgang der Partie. Erst in der Schlussphase gelang Weidenhausen durch Henrik Peter noch der Ehrentreffer, der am klaren Kräfteverhältnis dieses Nachmittags allerdings nichts mehr änderte.

Für Weidenhausen ist die Niederlage vor allem deshalb bitter, weil die Mannschaft nach dem Heimsieg gegen Darmstadt II und der knappen Niederlage gegen Hünfeld zumindest auf einen weiteren stabilen Heimauftritt gehofft hatte. Stattdessen zeigte sich erneut, wie schmal der Grat im Tabellenkeller ist: Gegen einen Aufstiegsanwärter wie Eddersheim wurden Fehler und Unsicherheiten konsequent bestraft. Die Adler bleiben damit tief unten drin und müssen in den kommenden Wochen dringend wieder mehr Widerstandskraft entwickeln, wenn der Anschluss nicht weiter abreißen soll.