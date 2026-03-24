Frontenhausen: Maier und Ibel sind Geschichte Beim A-Klassisten ist es in der Winterpause zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke gekommen +++ Philipp Gleixner und Thomas Bachmeier springen in die Bresche von PM / ts · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser

Emanuel Maier (li.) und Florian Ibel sind nicht mehr für das A-Klassenteam des TSV Frontenhausen verantwortlich – Foto: M. Kramer

Während der Winterpause kam es zu personellen Veränderungen beim TSV Frontenhausen. Im gegenseitigen Einvernehmen haben sich Emanuel Maier und der Verein darauf verständigt, getrennte Wege zu gehen. Der 38-jährige Übungsleiter stand dem Verein stets mit Herzblut und vollem Engagement zur Seite - sportlich bleib beim derzeitigen Tabellensiebten der A-Klasse Dingolfing der erhoffte Aufschwung allerdings aus. "Die beiden Parteien gehen im freundschaftlichen Verhältnis auseinander", heißt es in der Mitteilung des Vereins, in der nicht auf die genauen Hintergründe der Entscheidung eingegangen wurde.



Zudem hat sich Co-Spielertrainer Florian Ibel entschieden, den Verein zu verlassen. Der frühere Nachwuchsspieler des FC Bayern München wechselte erst zur Spielzeit 2025/2026 zu den Blau-Schwarzen. Der 27-Jährige erzielte in zehn Partien zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Zudem hat sich Co-Spielertrainer Florian Ibel entschieden, den Verein zu verlassen. Der frühere Nachwuchsspieler des FC Bayern München wechselte erst zur Spielzeit 2025/2026 zu den Blau-Schwarzen. Der 27-Jährige erzielte in zehn Partien zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.Bis zum Saisonende werden die beiden Senioren-Mannschaften von Philipp Gleixner und Thomas Bachmeier als Interimstrainer betreut. Die Suche nach einer langfristigen Lösung, die ab dem Sommer Bestand haben soll, ist noch im Gange.



