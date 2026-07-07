Frontenhausen: Heino Corintan neuer Coach

Heino Corintan (Mitte) soll den TSV Frontenhausen zurück in die Erfolgsspur bringen – Foto: Verein

Beim TSV Frontenhausen wurden die Weichen für die neue Saison in der A-Klasse Vilsbiburg gestellt. Mit dem ehemaligen Landesliga-Torschützenkönig Heino Corintan übernimmt ein äußerst erfahrener Trainer das Amt des Cheftrainers. Zur Seite steht ihm Johannes Koch als spielender Co-Trainer. Gemeinsam bilden sie das neue Trainergespann des TSV.

Die Verantwortlichen freuen sich, mit Corintan einen Coach gewonnen zu haben, der auf langjährige Erfahrung zurückblicken kann und diese nun an die Mannschaft weitergeben soll. Unter anderem führte der frühere Ausnahmestürmer den FC Dingolfing 2017 als spielender Chefanweiser zum Titelgewinn in der Kreisliga Straubing. Koch kennt den Verein und das Team bestens und bringt durch seine lange Verbundenheit zum TSV ebenfalls wichtige Impulse ein. Der 33-Jährige schnupperte in jungen Jahren als Aktiver Bezirksliga-Luft.

Offiziell vorgestellt wurde das neue Trainerduo bereits am 21. Juni im Rahmen eines gemeinsamen Grillabends mit der Mannschaft. Erfreulich ist zudem die Integration des eigenen Nachwuchses: Mit Stefan Hofer, Elias Reischer, Benedikt Mittermeier und Bastian Ferstl stoßen gleich vier Jugendspieler in den Seniorenbereich und sollen dort ihre ersten Erfahrungen sammeln. Mit Lucas Dittlein darf man zusätzlich noch einen Neuzugang verbuchen. Nach sportlich mageren Jahren - in der vergangenen Spielzeit belegte das Team im Endklassement den achten Tabellenplatz - erhofft man sich im TSV-Lager einen sportlichen Aufschwung.

Die Vorbereitung läuft bislang vielversprechend. Mehrere Trainingseinheiten konnten mit einer sehr guten Beteiligung absolviert werden. Auch die ersten beiden Testspiele sind bereits gespielt: Während beim TSV Eichendorf mit 2:1 gewonnen werden konnte, musste sich der TSV im zweiten Test beim starken Kreisklassisten SV Malgersdorf mit 1:5 geschlagen geben. Die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln, bietet sich am Freitag, den 10. Juli, um 17 Uhr beim Testspiel beim Kreisklassen-Absteiger DJK Altenkirchen.