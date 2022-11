From Hero to Zero und Zero to Hero

dachte sich der Indersdorfer Torhüter Jonas Tschiesche. Er sorgte mit seinem gehaltenen Strafstoß unter anderem, für den 3:2 Heimsieg gegen @svampermoching . Aber der Reihe nach: Nach schöner Kombination über Salvermoser und Altstiel, veredelte Akdogan, nach einer halben Stunde, die Traumflanke von Wianski zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit hielt Tschiesche, wie schon erwähnt, den berechtigten Foulelfmeter gegen Fuchsbichler. Jonas Scherer gelang in der 51. ein sehr kurioses Freistoßtor, aus der eigenen Hälfte, zum 2:0. Der Ampermochinger Torhüter Reischl hatte offenbar Sichtprobleme mit dem reflektierendem Flutlicht. Doch die Mochinger steckten nicht auf. Binnen 4 Minuten gelang ihnen durch Standards der 2:2 Ausgleich. Wer jetzt dachte, Indersdorf wäre mental angeknackst, hatte sich getäuscht. Wiederum nur 4 Minuten später, erzielte Schmeller den viel umjubelten 3:2 Siegtreffer, durch einen abgefälschten Schuss aus 16 Meter. Die Indersdorf Kicker zeigten abermals eine leidenschaftliche Leistung und holten sich den nächsten 3er. Sie sollten in der Trainingswoche aber an ihren defensiven Standards arbeiten. 😉 Den Sieg feierte man Berichten zufolge standesgemäß auf dem Indersdorfer Weinfest 🍷.