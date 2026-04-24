From Hero to Zero beim RSV Büblingshausen? Nicht ganz!

Am kommenden Sonntag wird es wohl nicht zum Duell von Lukas Walther (l.) vom RSV Büblinghausen und Oguzhan Cekici von Amedspor Wetzlar kommen. Der Angreifer des RSV fehlt wahrscheinlich gelb-rot-gesperrt. (Archivfoto) © Isabel Althof

Wetzlar. „Wir freuen uns natürlich auf die besonderen Spiele aktuell. Das merkt man auch im Training“, sagt Lukas Walther. Der 19-Jährige vom RSV Büblingshausen hat zuletzt ereignisreiche, vielleicht sogar unvergessliche Tage erlebt. Aus diesem Grund rührte auch der Fußball-Kreisoberligist selbst die Werbetrommel auf den eigenen Social-Media-Kanälen. „Diesen Sonntag wird Lukas Walther so schnell nicht vergessen“, schrieben die Wetzlarer beispielsweise auf Instagram nach dem 3:2-Sieg gegen die TSF Heuchelheim II am 19. April.