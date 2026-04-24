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Ligabericht
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From Hero to Zero beim RSV Büblingshausen? Nicht ganz!
Teaser KOL WEST: +++ Urlaubsparadies Thailand, Dreierpack gegen Heuchelheim, rotgesperrt gegen Amedspor Wetzlar. Lukas Walther vom RSV Büblingshausen erlebt wilde, vielleicht unvergessliche Wochen +++
Wetzlar. „Wir freuen uns natürlich auf die besonderen Spiele aktuell. Das merkt man auch im Training“, sagt Lukas Walther. Der 19-Jährige vom RSV Büblingshausen hat zuletzt ereignisreiche, vielleicht sogar unvergessliche Tage erlebt. Aus diesem Grund rührte auch der Fußball-Kreisoberligist selbst die Werbetrommel auf den eigenen Social-Media-Kanälen. „Diesen Sonntag wird Lukas Walther so schnell nicht vergessen“, schrieben die Wetzlarer beispielsweise auf Instagram nach dem 3:2-Sieg gegen die TSF Heuchelheim II am 19. April.