Frohnhausen gewinnt Verfolgerduell und rückt oben mit ran

Am Freitagabend setzte sich der VfB Frohnhausen mit 2:1 gegen SuS Haarzopf durch, springt damit mitten in die Spitzengruppe und darf gar weiter vom großen Wurf träumen.
Für den Sonntag könnte es viel in der Spitzengruppe kaum zugehen. Derzeit teilt sich die DJK Arminia Klosterhardt nämlich die Tabellenführung mit dem punktgleichen SV Burgaltendorf. Die SpVgg Sterkrade 06/07 - in der Vorwoche noch mit einem Remis gegen Klosterhardt- folgt mit einem Zähler Rückstand. Doch auch Rot-Weiss Essen ist wieder oben dran und hofft weiter auf den Durchmarsch in die Landesliga. Das tabellarisch größte Brett von den Top-Teams hat der Spitzenreiter vor sich. Klosterhardt misst sich mit dem Sechstplatzierten Fortuna Bottrop, die ja auch noch nicht außen vor im Aufstiegsrennen ist.
Der VfB Frohnhausen hat nach dem Freitagabend zumindest für den Moment den Rückstand auf die Spitzenplätze verkürzt. Issa Said (23.) und Prince Igbozuruike (44.) brachten die Hausherren noch in der ersten Hälfte entscheidend in Front. Haarzopf kam zwar durch Felix Franken (78.) noch einmal dran, für etwas Zählbares sollte es aber nicht reichen. Der Frohnhausener Erfolg wird umso beeindruckender, wechselten Chamdin Said im gesamten Spielverlauf nur zwei Mal. Wenn der VfB aber wirklich ernsthaft oben eingreifen sollte, braucht es die Unterstützung des gesamten Kaders.
VfB Frohnhausen – SuS Haarzopf 2:1
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Taraba Carsten Kagnassim, Milad Mansoori, Daniel Kalala, Issa Adnan Said (63. Essowavana Gbegouni), Canel Ucan, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Kevin Zamkiewicz (75. Rida Hallak) - Trainer: Chamdin Said
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel (60. Joshua Coffie), Julian Piontek, Johannes Flatow, Timo Brandt (55. Jan Seeling), Michael Seidelmann (63. Enrico Ratz), Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs (78. Justin Kaiser), Yunosuke Seo, Felix Franken, Thomas Denker (46. Matteo Viefhaus) - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Issa Adnan Said (23.), 2:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (44.), 2:1 Felix Franken (78. Foulelfmeter)
21. Spieltag
27.02.26 SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf
01.03.26 Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
01.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Sterkrade 06/07
01.03.26 SpVgg Steele - Fatihspor Essen 2001
01.03.26 Heisinger SV - Sportfreunde Königshardt
01.03.26 Fortuna Bottrop - Vogelheimer SV
01.03.26 DJK Arminia Lirich 1920 - VfB Frohnhausen
01.03.26 FC Blau-Gelb Überruhr - TuSEM Essen 1926
01.03.26 Spvgg Sterkrade-Nord - Rot-Weiss Essen II
22. Spieltag
06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
