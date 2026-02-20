Frohnhausen gewinnt Verfolgerduell und rückt oben mit ran

Klosterhardt hat eine komplizierte Aufgabe mit Fortuna Bottrop vor der Brust. – Foto: Bastian Beckers

Am Freitagabend setzte sich der VfB Frohnhausen mit 2:1 gegen SuS Haarzopf durch, springt damit mitten in die Spitzengruppe und darf gar weiter vom großen Wurf träumen.

Für den Sonntag könnte es viel in der Spitzengruppe kaum zugehen. Derzeit teilt sich die DJK Arminia Klosterhardt nämlich die Tabellenführung mit dem punktgleichen SV Burgaltendorf. Die SpVgg Sterkrade 06/07 - in der Vorwoche noch mit einem Remis gegen Klosterhardt- folgt mit einem Zähler Rückstand. Doch auch Rot-Weiss Essen ist wieder oben dran und hofft weiter auf den Durchmarsch in die Landesliga. Das tabellarisch größte Brett von den Top-Teams hat der Spitzenreiter vor sich. Klosterhardt misst sich mit dem Sechstplatzierten Fortuna Bottrop, die ja auch noch nicht außen vor im Aufstiegsrennen ist.