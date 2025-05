Frohndorf verspielt Dreitore-Führung und rettet dann Punkt

Zum vorletzten Mal ging es heute um Punkte für die 1. Mannschaft von Frohndorf/Orlishausen. Diese sollten den aktuellen Tabellenplatz (6.) festigen. Dabei ging es zum Derby zur SG FSV Kölleda II. Von den letzten 6 Vergleichen konnte der SV 5 gewinnen (1 Remis). Beide Teams schwächelten die letzten Wochen aber etwas, sodass sich im Vorfeld kein echter Favorit ermitteln ließ.

Nach wenigen Minuten war der SV zunächst aber das bessere Team. Der Lohn war Lukas Hinkeldeins frühes 0:1 nach guter Einzelleistung in Folge einer Ecke. Die aus ihrer 1. Mannschaft verstärkten Kölledaer kamen dann aber langsam besser ins Spiel, doch in dieser Phase schlug Frohndorf erneut zu. Nach einer ganz starken Aktion von Alex Hinkeldein im Mittelfeld, setzte dieser Luis Klaß ein (19.), welcher dann per Chip aus spitzem Winkel traf. Die Hausherren machten aber weiter und stellten die Frohndorfer Defensive immer wieder vor Probleme und zwangen Keeper Stern zu mehreren Paraden. Das 0:3 durch Klaß per verdecktem Dropkick war dennoch soetwas wie die Entscheidung. Kölleda hatte aber etwas dagegen und machte zum psychologisch gutem Zeitpunkt mit dem Pausenpfiff das 1:3. Dieser viel nach der gefühlt 15. Ecke die die Gäste verursachten.



Die Gastgeber machten nach der Pause natürlich mit viel Willen weiter. Frohndorf wehrte sich zunächst gut, auch wenn man den ein oder anderen undankbaren Pfiff hinnehmen musste. Ein unnötiger Freistoß mitte von Halbzeit zwei brachte aber direkt den Anschlusstreffer. Mindenstens genauso überflüssig wurde dann ein Strafstoß verursacht, welcher das 3:3 bedeutete. Gefühlt musste man bei den Gästen jetzt auch noch mit der Niederlage rechnen. Das Team nahm die Herausforderung aber an und trotzte auch den Widrigkeiten neben den guten Kölledaern. So hielt man hinten gut zusammen und vorn hatte man durch Henry Wolfer sogar die gute Chance zum 3:4. Es blieb am Ende aber beim gerechten 3:3.

Diese war nach der klaren Führung vielleicht etwas niederschmetternd für die Gäste, jedoch wendete man die Niederlage auf der anderen Seite ab.