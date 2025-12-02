Frohndorf macht Herbstmeisterschaft torreich perfekt

Erster gegen Letzter. Somit war klar, dass jeder einen Sieg unserer Jungs gegen die Mediengroup aus Erfurt erwartete.



Und nach nicht mal 20 Sekunden war die Richtung klar - Kevin Unverricht hatte sein Team auf dem Sömmerdaer Kunstrasen rekordverdächtig in Front gebracht. Es war der Auftakt zu einem souveränen Jahresabschluss mit einem weiteren Kantersieg. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 spielten die Gäste kurzzeitig gut mit, doch schon zur Pause waren alle Messen gelesen (5:1).

Zum zweiten mal in dieser Saison wurde es für Frohndorf/Orlishausen zweistellig. Beim 11:1 konnte sich Lucca Nennewitz gleich 6mal in die Torschützenliste eintragen. Inklusive 7-Minuten-Hattrick in Halbzeit 2. Neben ihm trafen Unverricht, Luis Klaß, Maxi Mägdefessel, Julian Butz und Max Thurm. Nennewitz führt damit auch klar die Torjägerliste der Kreisliga an. Ähnlich stark steht das ganze Team mit dem Herbstmeistertitel da.

64:13 Tore bedeuten außerdem bester Angriff und nicht zuletzt beste Defensive. On top steht Rang 2 in der Fairplaytabelle und Rang 1 bei den Zuschauerzahlen (hier vielen Dank an unserer Fans !). So kann man sich nicht schon auf die Halle, und auch jetzt auf die Rückrunde freuen.