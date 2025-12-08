Frohndorf II fulminant an die Spitze

Die SG Walschleben III war zu Gast - gespielt wurde nochmal auf dem Kunstrasen in Sömmerda. Der Nachholer war für Frohndorf ein echter Brocken. Schon im letzten Jahr gab es aus SV-Sicht mit 1:6 und 0:12 ordentlich "Haue". Dies galt es natürlich zu unterbieten und im besten Fall "zuhause" in dieser Saison ungeschlagen zu bleiben.
BERICHT des SVFO
Die Hausherren rechneten nun nochmal mit einem Sturmlauf die Gäste. Vielleicht auch auf Grund der eigenen Leistung, blieb dieser aber aus. Natürlich mussten die Frohndorfer weiter aufpassen, die individuell starken Gästeangreifer abzuwehren, doch so langsam schwand der Glauben bei der Spielgemeinschaft und das wurde eiskalt bestraft. Chris Kanzler hatte viel Platz, bediente Thiel und der traf zum 3:0. Minuten später war das noch nicht verhalt, da hieß es schon 4:0. Wieder war Thiel zu gut für alle anderen. Bediente Alex Hinkeldein im Rückraum und der vollendete. Der Rest waren Schaulaufen. Während Martin Wagners Freistoß aus knapp 40 Metern noch an die Latte ging, setzt Lucas Thiel den Schlusspunkt, auch auf seine überragende Leistung. Diesmal durchs Zentrum ließ er 3 Gästespieler stehen und schloss erneut platziert ab - 5:0 (90.).
Fazit: Anschließend wurde bei den Hausherren gefeiert und das völlig zurecht. Nach der 1. Mannschaft und den Frauen belegt nun auch die Frohndorfer Reserve Rang 1. Wahnsinn !!!