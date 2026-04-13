Frohndorf gewinnt Topspiel-Derby - Trauer um Klaus Dieter Junker

– Foto: Manuel Matschuck

Die favorisierten Hausherren hatten auch gleich erstmal mehr vom Spiel, ohne dabei zu echten Torchancen zu kommen. Zwingend wurde es nach einer knappen Vietelstunde und da konnte gleich gejubelt werden. Eine Freistoßflanke von Lucca Nennewitz verlängerte Luis Klaß wohl noch mit den Haarspitzen zum 1:0. Postwendend rettete auf der anderen Seite aber der Posten für Routinier Christian Götze im Kasten. Widerrum auf der Gegenseite setzte sich Nennewitz stark durch, scheiterten aber ungewohnt, im eins gegen eins. Einmal kam Sömmerda aber dann spielerisch zum Anschluss gegen die sonst sichere SV-Defensive. Die kurze Flanke in der Box führte auch zum 1:1 (25.). In der Folge fehlte Luis Klaß eins-zweimal eine Fußspitze um im guter Position richtig zum Abschluss zu kommen. Bis zur Pause schienen die Kreisstädter dann aber tatsächlich etwas gefestigter als Frohndorf.

Dies änderte sich auch in der ersten Minuten nach der Pause nicht. Allmählich übernahm Frohndorf aber mehr und mehr das Geschehen. Während die Hintermannschaft um Moritz Habermann und Max Thurm bis auf einen gefährlichen Abschluss nichts mehr zuließ, war die erste eigene vergebene Chance eine Art Startschuss und das wurde belohnt. Einmal mehr war Nennewitz kaum von Ball zutrennen, fand Klaß, welcher das Leder flach überlegt zum 2:1 ins Eck legte. Anschließend verpasste man die Entscheidung. Klaß schickte das Spielgerät nach starkem Solo Richtung Lossa und Lucca Nennewitz' Freistoß aus gut 30 Metern wurde zum Torrahmentest. Kurz danach war in einem gutklassigen und spannenden Spiel Schluss. Die Punkte blieben dabei verdient beim Tabellenführer. Das Schirigespann blieb stets souverän und passte so zur Partie.