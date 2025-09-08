Frohndorf gewinnt "kleines" Derby

Nach dem besten Frohndorfer Kreisligastart überhaupt, kam heute die Zweite der SG FSV Kölleda zum SV. Der FSV konnte diese Paarung lange nicht mehr für sich entscheiden. So wollten es die Gäste heute mit Hilfe aus deren 1. Mannschaft erzwingen.



Da bei Frohndorf/Orlishausen dazu 4 Mann fehlten, war es spielerisch etwas ausgeglichener als in den bisherigen Saisonspielen aus Heimsicht. Von zwei schnell auftretenden Teams waren die Gastgeber dennoch das bessere und die frühe Doppelführung somit verdient. Anakin Schwandt traf nach einem Nennewitz-Freistoß (9.) und Minuten später Kevin Unverricht nach blitzsauberen Konter auf Pass von Paul Pankratz. Frohndorf stand hinten sicher und brachte den Vorsprung souverän in die Kabine, wobei beide Teams gut aufspielten.

Aus dieser kamen die Hausherren mit viel Schwung und den zusammen spielenden Unverricht und Pankatz, welche den Strafstoß erzwingen, den Lucca Nennewitz zum 3:0 versenkte.

Die Partie schien entschieden, doch dann gab es aber die ersten Saisongegentore für Frohndorf. Dafür brauchte es aber einen seltenen individuellen Fehler in der Heimabwehr und Landesklassenmaterial bei den Gästen, für beide sehenswerte Distanzschüsse. So stand es plötzlich 3:2. Der gerade erst eingewechselte Julian Butz erhöhte aber schnell und ebenfalls anspruchsvoll wieder auf 4:2. Turbulent ging es aber weiter. Ein Elfer rausgeholt der Marke "einfach mal hinfallen lassen" brachte das 4:3 für Kölleda (74.) und dazu jede Menge Spannung sowie Freude bei den Zuschauern aus Vogelsberg 😉. Frohndorf ließ sich nun etwas zurückfallen. Hatte durch Unverricht noch sie Chance zur Entscheidung, doch hielt hinten meist alles gut von Paul Sterns Tor fern.



Am Ende war der Heimsieg in einem spannenden Derby verdient vor 192 Zuschauern. Frohndorf/Orlishausen bleibt damit an der Tabellenspitze nach dem 4. Spieltag.

Highlights: https://staige.tv/spiel/498972/highlight