Frohnauer SC Ü40 gegen Werder Legenden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Samstag, dem 04.10.2025, trifft unsere Ü40-Mannschaft auf die Legenden des SV Werder Bremen. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Stadion auf dem Poloplatz (Schönfließer Str. 13-19, 13465 Berlin). Wenn du Zeit und Lust hast, schau doch einfach mal vorbei! Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro. Bei Werder haben unter anderem Oliver Reck, Ailton, Thorsten Frings, Ivan Klasnic, Felix Kroos ... ihr Erscheinen zugesichert.