Frohnauer SC Ü40 gegen Werder Legenden

Am Samstag, dem 04.10.2025, trifft unsere Ü40-Mannschaft auf die Legenden des SV Werder Bremen. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Stadion auf dem Poloplatz (Schönfließer Str. 13-19, 13465 Berlin). Wenn du Zeit und Lust hast, schau doch einfach mal vorbei! Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro. Bei Werder haben unter anderem Oliver Reck, Ailton, Thorsten Frings, Ivan Klasnic, Felix Kroos ... ihr Erscheinen zugesichert.

https://frohnauersc.de/index.php?article_id=18